Schwerer Rüffel für die Verwaltung der Marktgemeinde Bad Großpertholz durch das Amt der NÖ Landesregierung, das im Frühjahr zwei Wochen lang stichprobenweise die Gemeindegebarung geprüft hat: Der 49-seitige Bericht, den Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) am 14. September verlesen musste, nennt eine Reihe an Versäumnissen – und fordert rasche Maßnahmen. Für Gemeindebürger wird künftig einiges teurer werden.

Der Schlagabtausch nach Verlesung des Konvolutes betraf jedoch einmal mehr das gemeindeeigene Kurhaus. „Pacht und Moor vom Kurhaus sind in Darlehen für den Straßenbau geparkt! Das Geld muss doch irgendwo abgehen, wir können es ja nicht im Keller drucken“, wetterte „Pertholz Aktiv“-Gemeinderat Hermann Hahn jun. (FPÖ/Unabhängige): „Ob das legal ist, das weiß ich nicht…“

VP-Bürgermeister Klaus Tannhäuser musste eine Lesestunde abhalten. | Archiv

Konkret sprach er Außenstände des Kurhauses für Miete und Moorverwertung von etwa 189.500 Euro an. Der Betrag decke sich mit zwei im Gebarungsbericht genannten Posten: nicht für den Straßenbau verwendete, allerdings dafür zweckgewidmete Landesförderungen über 9.500 Euro sowie Straßenbau-Darlehen über 180.000 Euro. Das sei nicht am „Mist“ von Tannhäuser oder dessen Vorgängern gewachsen, sagte Hermann Hahn. Aber, in Richtung Peter Kitzler, geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat für Finanzen, Kurausschuss-Mitglied und Co-Geschäftsführer beim Steuerberater des Hauses (Confida): „Wer lässt sich sowas einfallen?“

Kitzler konterte. Geld sei auch vorzeitig getilgt worden, „da gibt es einen Tilgungsplan. Du musst schon genau lesen, gell“, sagte er. „Du tust irgendwelche Zahlen zusammenrechnen…“

Hahn: Genau das tue er. „Ich habe vier Zahlen zusammengerechnet, zwei ausgabenseitig, zwei einnahmenseitig.“

Kitzler: „Du nimmst hier eine Zahl heraus und da eine, und wie sie zusammenpassen sollen, passen sie zusammen – weil jeder die Zahlen sieht, die er sehen will.“ Man müsse die Punkte im Bericht sowieso abarbeiten, ging Klaus Tannhäuser dazwischen. Jetzt gehe es darum, sie zur Kenntnis zu bringen.

„Die Gemeinde kassiert 189.500 Euro nicht ein“

Hahn weiter: „Die Gemeinde kassiert 189.500 Euro nicht ein? Ich lese sogar das Kleingedruckte und erfahre das nicht?“

Kitzler: Das Kurhaus gehöre sowieso der Gemeinde.

Hahn: Es handle sich aber um unterschiedliche Rechtskörper, man könne nicht einfach Gelder hin und her schieben, kassierte Fördermittel und zweckgebundene Kredite einsetzen.

Auch SPÖ-Gemeinderat Josef Scharinger stieg ein: „200.000 Euro gehen der Gemeinde ab, und letztens haben wir wieder 40.000 rübergeschupft. Mir geht nicht ein, dass das nicht auffällt und nirgends aufscheint…“

Kitzler: „Es steht ja da.“

Scharinger: „Weil es überprüft worden ist.“

Tannhäuser: „Wird alle miteinander fordern“

Grundsätzlich wurde die finanzielle Lage der Gemeinde bei der Prüfung als zufriedenstellend bewertet, die Schulden seien kontinuierlich gesunken. Neben jahrelang gar nicht eingeforderten Schulden des Kurbetriebes bei der Gemeinde wurde aber auch in etlichen weiteren Punkten ein zu lockerer Umgang mit Gemeindegeldern attestiert.

Unter anderem müssen neben der Einforderung der Außenstände des Kurhauses und der Sicherstellung der wirtschaftlichen Führung der Moorverwertung (samt Preiserhöhungen fürs Kurhaus auf „marktübliche Preise“) zumindest folgende Maßnahmen gesetzt und der Aufsichtsbehörde binnen drei Monaten mitgeteilt werden:

Reduzierung der Gemeindewohnbau-Förderung

Anpassung des Einheitssatzes zu Aufschließungs- & Kanaleinmündungsabgabe

Abgabenbemessung laut aktuellen Berechnungsflächen (seit 1987 keine Erhebung mehr für Kanalbenützungsgebühren)

Erhöhung von Kanalgebühren und Hundeabgabe

kostendeckende Führung des Friedhofes

Mahnwesen (genannt wurde der Fall einer erst 20 Jahre nach Erfassung eines Baugrundes erfolgten Zahlung der Aufschließungs-Abgabe, über Verjährung und Eigentümer-Wechsel hinaus und ohne Stundungszinsen)

Kommunalsteuer einfordern

realistische Erstellung des mittelfristigen Finanzplanes, der aktuelle sei mangels Berücksichtigungen von Kostensteigerungen „bedingt aussagekräftig“.

Alleine diese Punkte müssten, so Bürgermeister Tannhäuser, auf jeden Fall erledigt werden, „das wird uns alle miteinander fordern – die Büro-Mitarbeiter, aber auch die Gemeinderäte. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um das zu bereinigen und die Vorgaben einzuhalten.“ Jede Gemeinde bekomme bei einer derart intensiven Einschau ihr Fett ab.

Gespräche über die Einhebung von Geldern

Vor allem das Wohnen dürfte teurer werden. So müssen Förderungen reduziert werden, bislang kostenlose Leistungen beim Wohnbau gesetzeskonform verrechnet und Wasseranschlussgebühren für Garagen und Nebengebäude – anders als heute – auch ohne vorhandene Anschlüsse eingefordert werden. Eine Neuberechnung und Anhebung der Einheitssätze für den Kanal wird angeraten. Genauso eine Prüfung, ob alle Aufwände zur Wasserversorgung wirklich in Gebühren abgebildet sind – da keine Rücklagen für die Erneuerung der mehr als 60 Jahre alten Anlagen existieren, wird geraten, Rücklagen „auch tatsächlich anzusparen“.

Neben Aspekten wie Buchungsfehlern bzw. -rückständen oder falscher Bestellung von Bausachverständigen wurde im Bericht auch bemängelt, dass Versicherungen mehr als zehn Jahre lang nicht mehr hinsichtlich allfälliger Doppelversicherungen oder einem besseren Verhältnis von Versicherungsschutz und Prämienleistung überprüft wurden.

SPÖ-Mandatar Scharinger: Teils sei sehr lax vorgegangen worden, viele Gelder seien einfach nicht eingehoben worden, eine allmähliche Anpassung von Gebühren hätte es für die Bevölkerung leichter gemacht. – Dazu Klaus Tannhäuser: Man werde wegen der Einhebung Gespräche mit dem Prüfer führen. In Sachen Gebühren hebe man sich aber nicht wesentlich von anderen Gemeinden ab.