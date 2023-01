Alle Fraktionen dafür: Hallenbad fällt, Freude in Schule

Bei seiner Wahl zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Großpertholz hatte Manfred Grill vorigen Oktober die Idee für den Abriss des alten Hallenbades anklingen lassen, in seiner letzten Sitzung 2022 legte sich der Gemeinderat bereits fest: Eine Wiederaufnahme des Betriebes wird nicht mehr verfolgt, stattdessen soll der Abriss Platz für eine neue Verwendung im Schulbetrieb nebenan machen.

Schwere Entscheidungsfindung

Im Winter 2010/11 hatte der damalige Bürgermeister Manfred Artner (ÖVP) das Becken angesichts eines Verlustes von 77.000 Euro und gleichzeitig immer größer gewordenem Sanierungsbedarf vorübergehend sperren lassen. 2012 entschied sich der Gemeinderat für den Neustart mit nur noch drei Öffnungstagen die Woche – Fraktionskollege Harald Vogler, damals noch Gemeinderat und später Artners vorübergehender Nachfolger als Gemeindechef, mahnte da schon vor unerlässlichen Investitionen: „Ein Tier mit vielen kleinen Zecken geht auch ein.“ Im März 2013 wurde schließlich vor kolportierten Sanierungskosten von einer halben Million Euro doch kapituliert, das Bad geschlossen. Es mutierte allmählich zum großflächigen Lagerraum.

Der habe aber immer noch etwa 4.000 Euro an Betriebskosten im Jahr aufgeworfen, das Bad sei zugleich allmählich in den Status „unrettbar“ geglitten, sagt der heutige Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ). Eine Bewilligung sei unerreichbar geworden, „laut Architekt würde ein Neubau sogar billiger als eine Sanierung kommen, wobei sich eine Gemeinde in Zeiten wie diesen ein Hallenbad ohnehin nicht mehr leisten kann“. Zugleich war ihm eine Sonderstellung der Mittelschule ein Dorn im Auge: Sie habe als einzige im Gmünder Bezirk keinen Freiraum für Sport-Möglichkeiten.

Zeitplan noch offen, Kosten im Bereich von einer halben Million Euro erwartet

Jetzt hat der Gemeinderat, auch nach positiver erster Förderberatung, einstimmig die Aufgabe des Hallenbades beschlossen. Als nächste Schritte kündigt Manfred Grill die Bedarfserhebung seitens des Landes NÖ für die Schule und Beratungen über die Ausschöpfung verschiedener Förderoptionen für Abriss sowie Neuschaffung von Laufbahn und Schulfreiraum an. Alleine im Rahmen des im Dezember 2022 vorgestellten „blau-gelben Bodenbonus“ wird durch das Land NÖ eine „Entsiegelungsprämie“ von bis zu 50 Prozent der Entsiegelungskosten in Aussicht gestellt.

Der Abriss wird in Bad Großpertholz unter anderem wegen hoher Betonanteile erheblich ins Geld gehen. Mit welchen Ausgaben insgesamt spekuliert wird? „Wir rechnen mit Kosten im Bereich von einer halben Million Euro für Abriss und die fix und fertige Umgestaltung“, sagt der Bürgermeister, der aber darauf hinweist, dass das Projekt erst am Anfang steht. Auch der Zeitplan der Umsetzung sei aus dem Grund aktuell noch nicht abschätzbar.

