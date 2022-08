Anrainerstreit: Nach Ausraster bei TV-Dreharbeiten wieder vor dem Kadi

Werbung

Seit zwei Jahren sind einem 70-jährigen Waldviertler die Nachbarn ein Dorn im Auge. Es folgten Wortgefechte und Auseinandersetzungen, die letztlich in gegenseitigen Anzeigen (gefährliche Drohung, beharrliche Verfolgung, Nötigung und Körperverletzung) gipfelten.

Selbst Strafverfahren mit Urteilen brachten bislang keine Einsicht und Ruhe unter den Nachbarn. Aus den Weg zu gehen ist schwer, wenn die Häuser direkt neben einander liegen, und zufällige Treffen oftmals in Schimpftiraden mit Drohungen enden: So kam es am 3. Februar dieses Jahres bei TV-Dreharbeiten zu einem erneuten Ausraster des 70-Jährigen. Es hagelte Beleidigungen und Drohungen gegen den verhassten Nachbarn (58) und wieder einmal eine Anzeige.

Die Richterin wertete die Verbalausraster des 70-Jährigen als Unmutsäußerung. Für den Stalkingvorwurf mangelte es ihr an Vorfällen und Beweisen. Sie fällte einen Freispruch.

