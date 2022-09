Dieter Günter Tannhäuser kurz nach 80. Geburtstag verstorben

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

In Bad Großpertholz trauert man um Dieter Günter Tannhäuser: Der 80-Jährige verstarb am 9. September, in vielen Vereinen und Organisationen hat er Spuren hinterlassen.

Der gelernte Landmaschinenhandwerker und Installateur sowie langjährige Schulwart in der damaligen Hauptschule Bad Großpertholz war bis zu seinem Tod Ortseinsatzleiter der Berg- und Naturwacht Bad Großpertholz. Dieser Organisation trat er 1973 als Gründungsmitglied bei, übernahm 2007 die Funktion des Einsatzleiters. Er wurde mit den höchsten Auszeichnungen der NÖ Berg- und Naturwacht bedacht. Auch der Naturpark Bad Großpertholz lag ihm am Herzen. Viel Freizeit widmete er der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, führte sie 24 Jahre als Obmann und wurde zum Ehrenobmann ernannt. Seine Musikerkollegen spielten dem „Non playing Captain“ noch zu seinem 80. Geburtstag, den er am 23. August feierte, ein Ständchen – ein Instrument spielte Dieter Günter Tannhäuser selbst nämlich nicht.

Beim Roten Kreuz Weitra trauert man um einen engagierten Freiwilligen, dort hat der Verstorbene über Jahre Telefondienst gemacht. Er gehörte weiters dem Sportverein und dem Fremdenverkehrsverein im Heimatort an. In Bad Großpertholz war er von 1995 bis 2005 Gemeinderat. „Er war ein SPÖ-Mandatar, während ich diese Funktion für die ÖVP ausgeführt habe“, erzählt sein Sohn Klaus, einst Pertholzer Bürgermeister: In der Familie habe es trotzdem keine politischen Debatten gegeben.

Der amtierende Bürgermeister Hermann Hahn jun. zeigt sich vom Ableben des Dieter Günter Tannhäuser betroffen: „Er war ein lang gedienter Gemeindemandatar und blieb unserer Gemeinschaft als engagierter ehrenamtlicher Helfer stets verbunden. Als Obmann der örtlichen Berg- und Naturwacht sowie als Ehrenobmann der Trachtenkapelle war er noch bis zuletzt im Einsatz. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, den Hinterbliebenen und all seinen Wegbegleitern.“

Das Begräbnis von Dieter Günter Tannhäuser findet am 23. September um 14 Uhr in Bad Großpertholz statt.

