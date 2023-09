Durchfahrt wird erst 2025 Baustelle, aber Fortschritt bei neuer Anlage

„Grund für die Verzögerung ist der schlechte Zustand des Kanals und des Ortsbaches entlang der B41. Das müssen wir vorrangig sanieren“, erklärt Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ). Geplant war, die Ortsdurchfahrt von Bad Großpertholz bereits im kommenden Jahr zu sanieren. „Beim Kanal und auch beim Ortsbach gibt es Einbrüche. Hier müssen wir rasch handeln und die Sanierung in Angriff nehmen.“

Durch diese nicht vorhersehbaren Arbeiten wird 2025 die komplette Straße durch den Ort saniert, auch ein Radweg ist geplant. Die Arbeiten an der Brücke bei der Ortseinfahrt sollen jedoch wie geplant 2024 durchgeführt werden. Noch heuer wird die Firma Pichler den Angelbach im Bereich der Ortschaft Angelbach von den Ablagerungen befreien.

In Sachen neuer Freizeitanlage auf der Fläche des ehemaligen Hallenbades sagt Grill: „Der Unterbau und die Stützmauern sind bereits fertig.“ Auch in der Sauna im Gebäude der Volksschule darf wieder geschwitzt werden: Durch den Abriss des Hallenbades musste im Saunabereich die Technik erneuert werden. „Am vergangenen Samstag haben wir nach unserer Sommerpause erstmals wieder für unsere Vereinsmitglieder die Sauna in Betrieb genommen. Ab jetzt haben wir dienstags und samstags ab 17 Uhr für die Mitglieder geöffnet“, sagt der Obmann des Vereines „Pertholzer Saunarunde“, Franz Datler.