Gut Ding braucht Weile, heißt es. Kein Wunder, dass das Ergebnis eines Endlos-Verfahrens der Marktgemeinde Bad Großpertholz die eigenen Erwartungen grob übertraf: 84.000 Euro an Steuern hatte sie im Jahr 2013 laut Gemeindebüchern zu Unrecht ans Finanzamt überweisen müssen – am Ende eines im Jänner 2014 am Bundesfinanzgericht eingeleiteten Verfahrens gab es nun mehr als das Doppelte zurück! Viel Geld für eine 1.300-Seelen-Gemeinde… zumal es einst teuer hatte gezahlt werden müssen.

Ein Blick zurück

Man schrieb das Jahr 2009, als über eine gemeinsame Gesellschaft mit den Gemeinden Großschönau und St. Martin der Bau eines kommunalen Glasfasernetzes anlief. 2013 warf das Finanzamt einen näheren Blick drauf, und sprach dem Pertholzer Projekt – anders als jenem der anderen Partner – den gewerblichen Zweck ab. Der Bau rutschte in den Rang der Liebhaberei, und dadurch musste die Gemeinde 171.000 Euro an Vorsteuer für die Errichtungskosten der Jahre 2009 bis 2012 zahlen. 2015 thematisierte der frisch in den Gemeinderat gezogene Pertholz-Aktiv-Oppositionelle Hermann Hahn jun. den Fall, dann wurde es still darum.

Fünf Jahre später ist Hahn in Koalition mit der SPÖ der Bürgermeister, die Obmannschaft im Prüfungsausschuss ging an SP-Gemeinderat Manfred Grill. Und der wurde bei peniblem Studium der Bücher auf den dort mit (lediglich) 84.000 Euro bezifferten Streitwert aufmerksam. Der Ball kam wieder ins Rollen, die NÖN berichtete.

Offenbarungen

Die Causa sei gemeinsam mit der Confida Weitra aktiv vorangetrieben worden, sagt Hermann Hahn heute. Rasch habe sich herausgestellt, dass für den Glasfaserbau der Jahre 2009 bis 2012 sogar 171.000 Euro an Vorsteuer geflossen waren – also mehr als doppelt so viel, wie aus der Gemeindegebarung herauszulesen war. Die Differenz sei, wie Hahn nun mutmaßt, womöglich auf eine „nicht ganz gelungene Darstellung im Gemeindehaushalt durch den damaligen Amtsleiter zurückzuführen“. Der trat in den Ruhestand, Bürgermeister kamen und gingen. Wer konnte schon noch über die Hintergründe Bescheid wissen?

Die zuständige Richterin am Bundesfinanzgericht tat es, wenn auch verzögert. Sie hob den Verdacht der Liebhaberei nun auf, ließ den Glasfaser-Netzbau nochmal durchrechnen – und siehe da: Die Gemeinde bekam vor wenigen Tagen nicht 84.000 und auch nicht 171.000, sondern sogar 181.500 Euro ausbezahlt.

Warum? Weil einst nicht nur für 2009 bis 2012, sondern auch noch für 2013 zu Unrecht Vorsteuer (konkret: etwa 10.600 Euro) gezahlt hatte werden müssen, heißt es im 31-seitigen Erkenntnis des Gerichtes, das der NÖN vorliegt.

Hahn bejubelt „Spitzenergebnis“

Bürgermeister Hahn spricht erwartungsgemäß von einem „Spitzenergebnis vor Gericht“, das auch die in den Jahren angefallenen effektiven Verfahrenskosten von etwa 15.000 Euro „mehr als verschmerzbar“ mache. Mit Unterstützung der Gemeinde-Abteilung im Amt der NÖ Landesregierung, des nunmehrigen Amtsleiters Stefan Hellinger und vor allem der Gemeindebuchhalterin Monika Fölk sei die Steuerrückzahlung im Gemeindehaushalt nun korrekt abgewickelt worden.

Das Geld wurde für die Gemeindekassa im Vorfeld des geplanten Kindergartenzubaus zwecks Kleinkind-Betreuung dankend angenommen. Dankesworte richtet Hermann Hahn indes an Gerhard Seidl und die Confida Weitra „für die kompetente Vertretung in dieser komplexen und langwierigen Causa“, vor allem an den Prokuristen Andreas Habison, der „in unzähligen Arbeitsstunden maßgeblich an diesem Erfolg vor Gericht beteiligt war“.

Genauso dankt er dem heuer neu konstituierten Prüfungsausschuss unter der Leitung von Manfred Grill „für die gewissenhafte und konstruktive Prüfung der Gemeindegebarung“: Hahn wertet den Fall als Musterbeispiel für die „eigentliche Bedeutung dieses – in den letzten Jahrzehnten leider etwas ins Hintertreffen geratenen – Kontrollgremiums der Gemeinde“.