NÖN: Am 10. März 2020 stiegen Sie als Vertreter einer bisherigen 1-Mann-Opposition mit eigentlich einigen Grün-Themen, langem Zopf und legerem Outfit in einer Landgemeinde zum ersten „blauen“ Bürgermeister Niederösterreichs auf. Wie wurden Sie als Chef einer Koalition von FPÖ/Unabhängigen und SPÖ – gegen die immer noch vorhandene Mehrheit der ÖVP – aufgenommen?

Hermann Hahn jun.: Am Erscheinungsbild hat sich nichts Gravierendes geändert, ich bin einfach nicht der klassische Anzug- und Krawattenträger. Inhaltlich spüre ich positives Feedback auch von Leuten, die mir sehr skeptisch gegenüber standen und ihre Meinung in dem Jahr geändert haben. Ganz wichtig ist: Man darf nicht nachtragend sein. Ich war fünf Jahre lang als 1-Mann-Opposition ziemlich angriffig, natürlich hat es teils massive Anfeindungen gegen mich gegeben. Mit manchen würde ich nie wieder ein Wort reden, wäre ich nachtragend. Aber man muss drüber stehen – und bemerkt dann, dass einige Zeitgenossen, mit denen man seine Dispute hatte, ganz angenehme Menschen sind und halt auch ihre Meinung haben. Manchen werden wir es aber nie recht machen können, weil für sie einfach vor einem Jahr eine Welt zusammengebrochen ist.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der SPÖ angelaufen?

Hahn: Die läuft absolut tadellos.

Es war keine Nottrauung?

Hahn: Überhaupt nicht, obwohl in gewissen Kreisen wohl erwartet wurde, dass wir irgendwann das Streiten anfangen. Den Gefallen machen wir ihnen natürlich nicht (lacht). Die SPÖ ist historisch eher Karlstift-lastig, die ÖVP eher Pertholz-lastig – es gab Rivalitäten, teils jahrzehntelange Demütigungen der Roten in Karlstift. Das wurde abgestellt. Wir unterstützen uns gegenseitig auf einer sachlichen Ebene. Es ist toll, wenn sich alle einbringen, die SPÖ macht das vor allem im Karlstifter Raum stark. Sie setzte zum Beispiel das Thema Urnenwände, das jahrelang als Spinnerei abgetan worden war, um – jetzt sind wir damit auch in Großpertholz am Fertigwerden, auch hier kommen bereits Anfragen. Ihre Agenden erfüllen Manfred Grill und vor allem SP-Vizebürgermeister Josef Scharinger verlässlich. Was sie anpacken, das hat Hand und Fuß. Über Parteiideologie reden wir nicht.

Bleibt es beim angekündigten Übergang der Bürgermeister-Funktion von Ihrer Liste Pertholz-Aktiv zur SPÖ in eineinhalb Jahren? Wenn ja, wer folgt Ihnen: Scharinger oder Grill, der auch ein wenig als potenzieller Bürgermeister gehandelt wird?

Hahn: Es ist vereinbart, dass ich meinen Rücktritt zur Halbzeit anbiete und als Vizebürgermeister in die zweite Reihe trete, dazu stehe ich. Das Weitere liegt alleine an der SPÖ, auch die Frage, wen sie als Bürgermeisterkandidaten aufstellt. Wir werden ihre Entscheidung mittragen. Fad wird mir nicht – es gibt mehr als genug zu tun, und die Ressortverantwortlichkeit ist ohnehin für fünf Jahre geklärt.

Wie hat sich Ihr Einstieg ins Bürgermeisterleben gestaltet, wenn man vom zeitgleich einsetzenden Dauerthema Covid-19 absieht?

Hahn: Ich bin in ein ziemliches Schlamassel hineingeraten. Vieles war in Unordnung, es gab Aufholbedarf bei allen möglichen Themen. Große Probleme waren nicht eingehaltene Versprechungen gegenüber der Bevölkerung: Entscheidungen wurden teils hinausgeschoben, oft auch Kleinigkeiten – eine zugesagte Zufahrt, eine Asphaltierung, eine Straßenlaterne oder Widmung. Das hat sich alleine schon in der Sitzungsdichte und der Vielzahl an abzuarbeitenden Tagesordnungspunkten widergespiegelt, teilweise kämpfen wir heute noch damit.

Welche Rolle nimmt die ÖVP aus Ihrer Sicht derzeit in der Gemeindepolitik ein?

Hahn: Die Zusammenarbeit mit dem Großteil der ÖVP-Mandatare läuft ohne Probleme, sie helfen auch, wenn man sie auf Gemeindeebene braucht. Wir haben im Gemeinderat und -vorstand fast ausschließlich Einstimmigkeit – sicher nicht, weil ich als Vorsitzender drüber fahre. Im Gegenteil: Die Opposition bekommt alle Unterlagen, in Sitzungen wird oft breit diskutiert. Jeder wird gehört. Mir fällt auch kein Stein aus der Krone, bei Themen, wo sich VP-Mandatare besser auskennen, ihre Meinung zu beherzigen.

Ein großes Streitthema mit der Volkspartei gab es zur Tagesbetreuung für Kleinkinder.

Hahn: Jetzt ist es aber kein großes Thema mehr, die ÖVP hat ja auch einstimmig und ohne Diskussion das Budget mitbeschlossen, in dem die Tagesbetreuung berücksichtigt ist. Aus meiner Sicht hat sie eingesehen, dass es für ihren Kurs auch aus der Bevölkerung wenig Rückhalt gab. Wirklich freut mich als Obmann, dass im Naturpark wieder alle an einem Strang ziehen. Dort stand es fünf vor zwölf, jetzt ist er parteipolitisch bereinigt, es geht was weiter.

Wie sehen Sie als erster FPÖ-Bürgermeister die Zusammenarbeit mit dem VP-dominierten LandNÖ?

Hahn: In der Zeit zwischen Gemeinderatswahl und konstituierender Sitzung hing das Damoklesschwert im Raum, man werde bei Rot-Blau keine Unterstützung vom Land bekommen. Aber ganz ehrlich, in den Bereichen, in denen ich bisher vom Bezirkshauptmann aufwärts mit dem Land zu tun hatte, könnte ich überhaupt nichts Negatives sagen. Die Zusammenarbeit läuft einwandfrei. Vermutlich hilft uns die Vielfalt sogar für die Lösung von Sachthemen: Wir sind ja immer noch mehrheitlich eine VP-Gemeinde, die man schwer links liegen lassen könnte, zugleich ziehen wir zusätzliche Optionen auf Unterstützung in den SP- und FP-Gemeindevertreterverbänden.

Das gemeindeeigene Kurhaus war als größter Betrieb im Gemeindegebiet in den vergangenen Jahren ein politischer Dauerbrenner. Wie sieht es dort jetzt aus?

Hahn: Fakt ist heute, dass der „Kurausschuss“ als Entscheidungsgremium des Eigentümers in der Gesellschaft keine rechtliche Legitimation hat. Er ist ein reines Fantasiegremium. Das war lange der Verdacht von mir, zuletzt auch der SPÖ, und wurde offensichtlich, als nach Bürgermeister Vogler die neue Geschäftsführung mit Dr. Kitzler kam. Der Bürgermeister hatte offiziell nichts mehr zu sagen, ist aber von Gesetzes wegen verantwortlicher Eigentümervertreter in der Gesellschaft und hat im Innenverhältnis bei Kurhaus-Themen die Gremien zu befassen – teils den Gemeinderat, teils den Gemeindevorstand, und manches darf er alleine entscheiden. Daher besteht Klärungsbedarf hinsichtlich des handelsrechtlichen Geschäftsführers, weil der ja vom nicht legitimen Kurausschuss bestellt ist. Das zu entwirren, wird uns die nächste Zeit beschäftigen.

Wie läuft der Kurhaus-Betrieb auf operativer Ebene, auch angesichts der Coronavirus-Pandemie?

Hahn: Der Anteil der Privatgäste brach massiv ein, der Kassenbereich nicht so sehr. Alle Maßnahmen, die möglich waren, wurden gesetzt, daher ist trotz reduzierter Auslastung die Liquidität gesichert und wir werden die Pandemie – falls sie irgendwann ausklingen wird – relativ unbeschadet überstehen. Die operative Führung liegt bei Bernadette Kitzler als Kurdirektorin in sehr motivierten, engagierten und fähigen Händen, sie ist auch beliebt im Personal. Auch Edmund Kitzler muss man bei allem, was schon zwischen uns gestanden ist, zuerkennen, dass er in der Zeit in den Bereichen Finanzierung und Banken als Geschäftsführer sehr wichtige Beiträge geleistet hat. Die Pandemie hat einfach zur Folge, dass man zusammenfinden muss. Das hat auch was Gutes.

Wie stehen Sie zum Umgang mit Covid? Der Kampf gegen die Maßnahmen ist das Top-Thema der FPÖ, als FPÖ-Bürgermeister haben Sie aber zum Beispiel die Teststraße in Pertholz gestartet.

Hahn: Sicher gibt es Strömungen in der FPÖ, die auch mir zu weit gehen – genauso wie vermutlich nicht alle VPler mit der gesamten Performance der Bundesregierung zufrieden sind. Meine Privatmeinung zählt hier aber nicht, ich arbeite als Bürgermeister für die Bevölkerung. Einige müssen oder wollen sich testen lassen, für die bieten wir es an. Ärgerlich sicher nicht nur für mich ist, dass sich der Bund teils an den Gemeinden abstreift. Wir stehen an vorderster Front, haben oft nach Entscheidungen der Regierung in Nacht- und Nebel-Aktionen kaum Zeit, etwas umzusetzen, und ernten dann die Kritik. Heftig war es vor allem im Zusammenhang mit der Impfung: Unsere Leute am Gemeindeamt sind ja sehr auf zack und helfen gerne, aber sie können nichts dafür, wenn Anmeldungen nicht klappen.

Werden Sie sich impfen lassen?

Hahn: Ich bin kein Leugner oder Impf-Skeptiker… werde mich wahrscheinlich impfen lassen, wenn ich die Möglichkeit erhalte. Im anderen Fall geht die Welt vermutlich auch nicht unter. Insgesamt glaube ich, dass das größte Problem die fehlende Stringenz ist. Wenn alles zu ist, aber die Skilifte laufen, dann ist das für uns in Karlstift ja kein Nachteil. Aber es trägt dazu bei, dass Menschen die Orientierung und das Vertrauen in die Gesamtmaßnahmen verlieren, füttert Verschwörungs-Theoretiker und Verharmloser.

Apropos Lifte – wie steht es um den jahrelangen Rechtsstreit mit der Umweltschutzorganisation Protect, der schon den Europäischen Gerichtshof beschäftigte?

Hahn: Wir stehen in einem frühen Stadium, auch der Gemeinderat muss sich damit erst befassen. Mich freut aber wirklich, dass sich in der Problematik der Versandung des Einsiedelbaches unterhalb der Aichelberglifte eine Lösung abzeichnet. Es ist endlich gelungen, dass zwischen Liftbetreibern, Protect und Waldgut Pfleiderer zum Frieden aller an einem Strang gezogen, von Justament-Standpunkten abgewichen wird. Ziel ist die Schaffung von Erdwällen und Retentionsbecken, die Feinsand auch von den Parkplätzen auffangen, damit wertvoller Naturraum als Brutstätte für etliche geschützte Tierarten erhalten bleibt.

Was sind die Gemeinde-Projekte der nächsten Jahre?

Hahn: Das eine große Projekt gibt es nicht – wir sehen eher die Vielzahl an scheinbaren Kleinigkeiten von den Straßen und Wegen über das Erscheinungsbild der Gemeinde-Homepage, Ortsbild, Grünraumpflege und -attraktivierung bis zum Naturschutz und vielen nötigen Maßnahmen, um das Vorhandene einfach in Schuss zu halten. In den Feuerwehren ist zum Beispiel 2020 allerhand passiert, aber auch hier bleibt sehr viel zu tun. Die Infrastruktur am Stierhüblteich ist natürlich ein Thema, und das Projekt Tagesbetreuung ist ohnehin im Laufen.

Im Wahlkampf haben Sie sich für ein betreutes Wohnen eingesetzt.

Hahn: Ziel bleibt die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für Senioren. Dazu werden derzeit verschiedene Optionen ausgelotet, darunter die Attraktivie rung oder Reaktivierung leerstehender Gemeindewohnungen. Davon gibt es in Großpertholz und auch Karlstift einige, das wäre durchaus sinnvoll.