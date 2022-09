Erster Gemeindechef der FPÖ bald Geschichte

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zweieinhalb Jahre ist die historische Wahlschlappe der davor jahrelang mit haushoher Mehrheit regierenden ÖVP in der Marktgemeinde Bad Großpertholz schon her. Zur Halbzeit eines in der Folge gefassten Paktes von SPÖ und „Pertholz Aktiv“ als Bündnis von FPÖ & Unabhängigen steht nun die damals vereinbarte Ablöse an der Spitze bevor: Hermann Hahn jun. will als erster Bürgermeister einer FPÖ-Liste in Niederösterreich den Hut nehmen und als Vizebürgermeister weitermachen.

„Klar, es war so vereinbart, dass zum Beginn ein Bürgermeister-Kandidat von uns durch die SPÖ unterstützt wird und die SPÖ zur Halbzeit einen Kandidaten stellen kann, der von uns unterstützt wird. Dazu stehe ich jetzt“, kündigt Hahn auf NÖN-Nachfrage seinen bevorstehenden Amtsverzicht an.

Wir haben einander sehr gut ergänzt. Die Zusammenarbeit ist gut, ruhig und in geordneten Bahnen gelaufen.“ manfred Grill (Noch-)Vizebürgermeister

Grill: Gemeinderat seit 2020, Vize seit heuer

Als Nachfolger will die SPÖ den Karlstifter Manfred Grill als neuen Bürgermeister zur Abstimmung bringen. Der 60-Jährige, im Heimatort in vielfältiger Weise engagiert, zog 2020 gleich als neuer Obmann des Prüfungsausschusses in den Gemeinderat ein. Im Jänner 2022 folgte Grill dem zurückgetretenen Josef Scharinger („persönliche Altersgrenze erreicht“) schließlich als Vizebürgermeister nach – schon damals wurde über seine bevorstehende Kür zum Gemeindechef gemunkelt.

Hahn legt freilich nur den Bürgermeister zurück, im Gemeinderat will er bleiben. Er soll schließlich von „Pertholz Aktiv“ für den dann frei werdenden Posten des Vizebürgermeisters vorgeschlagen und auch aus den Reihen der Sozialdemokraten gewählt werden.

Letzte Arbeitssitzung vorm Wechsel geplant

Zeitlich schwebt Hahn noch gegen Mitte September eine Gemeinderats-Sitzung auch mit einigen Raumordnungs-Themen vor, danach will er den Amtsverzicht so takten, dass Anfang Oktober die konstituierende Sitzung mit Neuwahlen von Bürgermeister und Vizebürgermeister vonstattengehen kann. Zeitgleich muss die Führung im Prüfungsausschuss von Grill in neue Hände gehen. Die Ressortzuständigkeiten sollen für Hahn & Grill soweit wie möglich beibehalten werden. Hahn: „Wir sind ja in unsere Aufgabenbereiche eingearbeitet.“

„Nie gestritten.“

Rot und Blau sprechen zur Halbzeit von sehr positiver Zusammenarbeit. „Wir haben nie gestritten, einfach unser beschlossenes Arbeitsprogramm abgearbeitet. Das werden wir beibehalten“, sagt Hahn. Und Grill: „Die Zusammenarbeit ist gut, ruhig und in geordneten Bahnen gelaufen, wir haben einander ergänzt.“ Ihm sei es ein Anliegen, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt wird, „wir haben Arbeit und Projekte genug vor uns. Fad wird uns sicher nicht.“

Im Jänner 2020 hatte die ÖVP um Bürgermeisterin Martina Sitz 23,9 Prozentpunkte, fünf ihrer 13 Mandate und die absolute Mehrheit verloren. Die SPÖ hatte ein sechstes Mandat dazugewonnen, FPÖ/Unabhängige hatten von einem auf fünf Mandate zugelegt.

