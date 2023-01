Etwa 150 Anschlüsse: Glasfaser-Planungen schreiten voran

In Bad Großpertholz nimmt die Wiederaufnahme der Arbeiten für den ursprünglich 2003 gemeinsam gestarteten Glasfaser-Ausbau in den Gemeinden St. Martin, Großschönau und Bad Großpertholz allmählich konkrete Formen an.

Im Zuge des Mitte 2022 in Angriff genommenen Projektes sollen wie berichtet innerhalb der kommenden beiden Jahre alle Gegenden des damals nicht erfassten Gemeindegebietes mit Breitband erschlossen werden. „Fast jedes Haus“ soll danach an der „Datenautobahn“ liegen, spricht Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ) von etwa 150 zusätzlichen Anschlüssen.

Die Förderung des Bundes sei genehmigt, im Gemeinderat gab es nach der bereits erfolgten Erhebung des Bedarfes nun Grundsatzbeschlüsse für die Zusammenarbeit mit den Hydro Ingenieuren für Bauaufsicht und Ausschreibungen – von ihnen wird ein Angebot eingeholt – und Wvnet für Projektbegleitung, Planung und Administratives zum Stundensatz von 85 Euro. Wer sich jetzt für einen Anschluss entscheidet, zahlt 99 Euro als Herstellungsbeitrag, von 1. März bis zum Abschluss der Bauarbeiten legte der Gemeinderat einen Tarif von 150 Euro fest, danach soll er bei 399 Euro liegen.

Glasfaserbau auch Teil im einstimmig fixierten Budget

Insgesamt ist der Glasfaser-Ausbau heuer schon mit 25.000 Euro im Budget berücksichtigt, das der Gemeinderat noch im alten Jahr einstimmig und ohne Debatte verabschiedet hat.

Der von Bürgermeister Grill zur Abstimmung gebrachte Voranschlag sieht insgesamt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen eine positive Finanzentwicklung vor: Erwartet wird ein positives Haushaltspotenzial von 76.600 Euro und eine Verringerung des Schuldenstandes um immerhin 330.000 Euro auf 2,75 Millionen Euro.

An Investitionen beinhaltet das Budget auch 150.000 Euro für Straßen- und Wegebau, 75.000 Euro für den Fuhrpark der Gemeinde und 35.000 Euro für Neuanschaffungen in Schule und Kindergarten. „Wir möchten einen Gruppenraum im Kindergarten neu einrichten, eine Schulklasse erneuern und den Öltankraum zum Archivraum umbauen“, blickt Manfred Grill nach vorne.

