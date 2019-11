Turbulenzen rund um die notwendige und dann wegen offener Haftungsfragen abgeblasene Sanierung des Aussichtsturmes am Schwarzenberg im Naturpark Nordwald hatten den Ausschlag gegeben: Jetzt hat der von VP-Bürgermeisterin Martina Sitz initiierte „Naturparkausschuss“ der Marktgemeinde Bad Großpertholz eine – nach Auskunft der Beteiligten – äußerst hitzige, aber grundsätzlich konstruktive erste Sitzung hinter sich.

„Alles in Ordnung, alles versichert, kein unmittelbarer Handlungsbedarf!“, streicht Gemeindechefin Sitz vor allem bezüglich des Haftungsthemas hervor.

Haftungsfrage geklärt. Dieses betrifft wie berichtet jene Grundstücke, die der Marktgemeinde und nicht dem Verein gehören – darunter jenes, auf dem seit 28 Jahren der Turm steht, und für die offenbar keine Nutzungsvereinbarung existiert. In Anwesenheit von Vertretern aller Gemeinderats-Fraktionen und Vereinsvorstand erklärte der auch auf Versicherungs-Sachen spezialisierte Rechtsanwalt Edmund Kitzler, dass eine solche Vereinbarung gar keine Voraussetzung für den Versicherungsschutz von Vereinsmitgliedern und Besuchern sei: Die vorhandene Betriebsversicherung umfasse seiner Interpretation nach vor allem im Haftpflichtbereich alle betrieblichen Einrichtungen und Grundstücke, „ganz egal, ob sie im Eigentum des Vereins stehen, von diesem gepachtet sind oder von diesem auf andere Weise genutzt werden“. Der Sanierung des Aussichtsturms sei also nie was im Wege gestanden.

„Immerhin etwas Schriftliches.“ Die schriftliche Bestätigung dafür fragte er nach der Sitzung bei der Versicherungsgesellschaft an und erhielt sie am 25. November – zur Überraschung von Vereins-Schriftführer Hermann Hahn jun., der aus einer Besprechung zwischen Verein und einem Vertreter der Versicherung einen anderen Wissensstand hatte. Aber, so Hahn: „Wenn Kitzler diese Bestätigung erhielt, freut uns das – weil es dann immerhin etwas Schriftliches zur Haftungsfrage gibt.“

Die Nutzungsvereinbarung wäre nun also nicht akut erforderlich. Das wäre ein Vorteil: Die Vereinbarung würde nämlich noch „weiterer inhaltlicher Diskussion“ bedürfen, sagt Martina Sitz, und Hermann Hahn jun. hält es nach der ersten Arbeitskreis-Sitzung für schwer vorstellbar, dass man in dieser Frage „auf einen grünen Zweig kommen“ könne.

Bürgermeisterin kündigt Unterstützung an. Bürgermeisterin Sitz will jedenfalls in zwei anderen wichtigen Punkten auf den Naturpark-Verein zugehen. „Ich werde für die Marktgemeinde Bad Großpertholz das geforderte grundsätzliche Bekenntnis in der vorgelegten Form abgeben“, kündigt sie an. Dieses verschriftlichte Bekenntnis ist wie berichtet Basis für Landesgelder.

Und, so Sitz zur Fördersituation: „Soweit es in meiner Zuständigkeit liegt, werde ich auch die finanzielle Unterstützung für den Naturparkverein bereitstellen, den Rest muss der Gemeinderat entscheiden.“

Kommt größeres Tourismus-Konzept? Abgeklärt soll zudem noch werden, inwieweit der Naturpark in ein Fördermodell für ein größeres Tourismus-Konzept für die gesamte Marktgemeinde gefasst werden könnte. Details sollen noch heuer geklärt werden.