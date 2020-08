Der 52-jährige Rumäne war am 25. August in einem Garten in der Gemeinde Bad Großpertholz mit dem Rasenmähen beschäftigt. Als der Rasenmäher verstopfte, griff er mit der rechten Hand unter laufendem Motor in den Auswurfschacht, um die Verstopfung zu beheben.

Dabei geriet er in das rotierende Mähmesser und wurde dabei schwer verletzt.

Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 10 in das UKH Linz geflogen.