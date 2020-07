Auf die Vorwürfe bezüglich der Schneeräumung in Bad Großpertholz in der vorwöchigen NÖN von Listen-Bürgermeister Hermann Hahn in Richtung der ehemalige VP-Bürgermeisterin konterte jetzt Martina Sitz.

Hermann Hahns Vorwürfe bezeichnet Martina Sitz als „absurd“, denn: „Der Maschinenring wurde bereits 2016 mit der Betreuung des Winterdienstes im Gemeindegebiet Bad Großpertholz beauftragt. Erst seit 2019 wird Fremdfirmen und Vertragspartnern der Zugriff auf das vom Maschinenring verwendete GPS-Aufzeichnungssystem ermöglicht. Wir waren die erste Gemeinde als Vertragspartner, die dieses System in Auftrag gegeben hat.“

Daher wurde das gesamte Gemeindegebiet mit GPS erfasst und händisch korrigiert worden. Da dieses System vom Maschinenring aber erst im Jänner gestartet worden sei und der Winter mild war, wurde heuer darauf verzichtet. „Für Karlstift wurde eine Lösung gefunden. Da die Kosten der Räumung die Liegenschaftsbesitzer selber tragen, war hier kein Anlass für separate Abstimmungen. Auch wurden die von Hermann Hahn kritisierten Umwidmungsverfahren immer rechtlich korrekt abgewickelt.“

Hahns Vorwurf, das GPS-System nur einzurichten, um die Schneeräumung auf privaten Zufahrtsstraßen von deren Besitzern bezahlen zu lassen, lässt Sitz nicht gelten: „Das GPS-System wollten wir unter anderem auch, um arbeitsrechtlich nicht mehr in die Situation zu kommen, dass die Bürgermeister zur Verantwortung gezogen werden können.“ Sitz wittert einen Plan, den Hahn verfolgen könnte: „Durch die GPS-Erfassung weiß man genau, welche Zufahrtsstraßen privat sind. Er könnte manche, die ihm in den Kram passen, bevorzugen und anderen Geld dafür verlangen oder den Winterdienst gar nicht mehr durchführen lassen.“