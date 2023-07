Hinweis zu Raddiebstahl: Großes Lob für Stefan Schwinghammer (13)

Ein Diebstahl eines E-Bikes ereignete sich am 9. Juli in Bad Großpertholz (die NÖN berichtete). Dabei sah der 13-jährige Stefan Schwinghammer die Täter um das Haus seines Nachbarn schleichen und diese mit dem Rad des Nachbarn wegfahren. Der Bursch zögerte keine Sekunde, informierte sofort die Nachbarn Kurt und Eva Müller über den Diebstahl des E-Bikes. Diese alarmierten die Polizei, die wiederum sofort eine Funkfahnung nach den beiden Verdächtigen einleitete. In der Nähe des Grenzüberganges Wullowitz war für die Männer Endstation. Sie konnten aufgrund der guten Fahrzeug-und Täterbeschreibung von Stefan Schwinghammer angehalten und festgenommen werden. Das E-Bike konnte sichergestellt werden.

Ein ganz großes Lob gab es vonseiten der Polizei für den Jungen. „Dieser Fall hat wieder einmal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, bei irgendwelchen Wahrnehmungen sofort die Polizei zu verständigen. Wäre das in diesem Fall nur fünf bis zehn Minuten später geschehen, wären die Täter vermutlich schon in Tschechien gewesen“, heißt es von Marina Weissensteiner von der Polizeiinspektion Bad Großpertholz sowie ihrem Weitraer Kollegen Hermann Prager.

Die Radbesitzer dankten ihrem jungen Nachbar mit einer Extraportion Eis.