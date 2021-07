Die seit Jahren angedachte Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärräume in der Mittelschule Bad Großpertholz soll noch diesen Sommer gestartet werden. Die Kosten dafür sind trotz des weltweiten Materialmangels sogar niedriger als noch bei einer Schätzung vor zwei Jahren.

„Beinahe prähistorisch anmutend.“ Das Projekt für die laut Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz-Aktiv) „beinahe prähistorisch anmutenden“ Räumlichkeiten sei 2019 auf Kosten von 120.000 Euro brutto geschätzt worden, sagt Hahn. Jetzt habe es Architekt Rudolf Schwingenschlögl aber in die einzelnen Gewerke filetiert und sei mit durchwegs heimischen Firmen auf Gesamtkosten von nur noch 112.000 Euro brutto gekommen. Hahn: „Das freut uns wahnsinnig. Es hat offenbar Vorteile, wenn man eine Baustelle zerlegt.“ Aufgrund der Knappheit an Material und Personal konnten manche Firmen allerdings gar keine Angebote legen, der Zeitrahmen ist deshalb auch nicht genau festzumachen.

Direktor Christian Skoll rechnet jedenfalls damit, dass ihn die Arbeiten noch merkbar ins nächste Schuljahr hinein begleiten werden. Das nimmt er aber hin: „Wir alle sind froh, dass es jetzt endlich so weit ist. Die Sanierung war schon ein Thema, als ich vor vier Jahren als Direktor hierher gekommen war – sie ist wirklich schon dringend notwendig.“ Es werde sehr viel dafür getan, das Schulgebäude sukzessive auf Vordermann zu bringen, sagt Skoll zur NÖN. So sei erst im Vorjahr der Informatikraum erneuert worden.

Umstellung auf LED ist genauso von Materialfrage abhängig. Ebenso von materiellen Fragen abhängig ist die Umrüstung der Beleuchtung in Volks- und Mittelschule sowie Kindergarten in Bad Großpertholz.

Der Gemeinderat vergab für LED-Leuchtkörper und Montage Aufträge in Höhe von 85.000 Euro brutto an die Firmen Store & More bzw. Omega, wobei die Gemeinde nach Abzug von Förderungen laut Bürgermeister Hahn aus eigenen Mitteln lediglich für gut 18.200 Euro aufkommen muss. Diese sollen innerhalb von drei Jahren wieder durch Einsparungen hereingebracht sein. Der Zeitplan der Realisierung hängt auch hier vom Zeitpunkt der möglichen Lieferung ab.

Über 90 Prozent der Kids bleiben in Pertholz. Mit der Entwicklung der Schülerzahlen in Volks- und Mittelschule – gemeinsam im Schulverband mit St. Martin – zeigt sich Direktor Skoll sehr zufrieden. Die Zahlen gehen demnach an allen Schultypen kontinuierlich nach oben, an der Mittelschule auch aus einem Grund: „Schon mehr als 90 Prozent der Kinder in unseren Gemeinden bleiben nach der Volksschule in Großpertholz.“ Das sieht er auch als Qualitätsnachweis für die Arbeit in der Mittelschule.