Kindergarten-Feier: Schnabl und Teschl-Hofmeister brachten Geschenke

Immerhin wurde Manfred Grill erst am 20. Oktober zum neuen Bürgermeister gewählt - nachdem Hahn, wie nach der Gemeinderatswahl 2020 vereinbart, den Bürgermeistersessel der SPÖ überlassen hat.

Recht stolz auf das, was in den vergangenen Monaten entstanden ist, waren nun alle: Grill bedankte sich in seiner ersten offiziellen Rede auch bei den beteiligten Unternehmen, Fördergebern, Mitarbeitenden im Kindergarten rund um Leiterin Anita Mladek und auch bei den Kindern. Die entzückten die zahlreich erschienenen Gäste mit einer Darbietung.

Landtagsabgeordnete Margit Göll gratulierte zum gelungenen Projekt: Angesichts der vor Kurzem beschlossenen Betreuungsoffensive des Landes NÖ sei mit der Tagesbetreuungseinrichtung in Großpertholz ein wichtiger Grundstein für die ganze Kleinregion Lainsitztal gelegt worden. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister konnte dem nur zustimmen: „Im Bezirk Gmünd tut sich in der Hinsicht sehr viel.“ Sie überreichte dem Kindergarten-Team ein Vogelhäuschen für den Garten.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl hatte das dazugehörige Futter mit. „Ich war heuer schon bei 67 Kindergarten-Eröffnungen, aber bei euch ist es besonders schön“, lobte er. Nach Bad Großpertholz begleitet haben ihn unter anderem auch der Landtagsabgeordnete Josef Wiesinger , SPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Bierbach und Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch . Seitens der Bezirkshauptmannschaft schaute Christoph Prinz vorbei. Die Veranstaltung wurde von einem Ensemble der Trachtenkapelle umrahmt. Vikar Krzysztof Sobczyszyn nahm die Segnung vor.

