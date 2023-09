Kooperation mit Oberösterreich: Glasfaser hält in Gugu Einzug

Gugu ist ein kleiner Ort direkt an der Landesgrenze zwischen Nieder- und Oberösterreich. Für die rund 35 Häuser wird es trotz der exponierten Lage einen Glasfaseranschluss geben. Die Gemeinde Bad Großpertholz nimmt dafür über 20.000 Euro in die Hand. „Durch einen privaten Stromanbieter wurde in Gugu bereits eine Leerverrohrung für das Glasfasernetz installiert. Diese 1.350 Meter lange Verrohrung werden wir nutzen, damit in Gugu schnelles Internet angeboten wird. Die Entschädigung für die Leerverrohrung kostet uns 20.250 Euro“, erklärt Bürgermeister Manfred Grill.

Damit seien die fünf Liegenschaften von Gugu, die zur Gemeinde Bad Großpertholz gehören, mit einem Glasfaseranschluss abgedeckt: „Eine Ausweitung auf oberösterreichischer Seite ist angedacht. Das macht Sinn, wenn bestehende Ressourcen grenzüberschreitend genutzt werden. Dann hätten auch die 25 bis 30 Häuser im oberösterreichischen Gugu ein Glasfasernetz.“

Weitere Themen im Gemeinderat

Mit Subventionen unterstützt die Gemeinde Bad Großpertholz einige Vorhaben von Vereinen und Institutionen. Die Pfarre Karlstift hat die Kirchen innen renoviert, dafür stellt die Gemeinde 523 Euro zur Verfügung. Eine Gegenstimme kam bei diesem Beschluss im Gemeinderat seitens der ÖVP, hinterfragt wurde generell die Unterstützung einer Pfarre.

Die gemeindeeigene Stromproduktion wird ausgebaut: Auf den Dächern des Gemeindeamtes und des Kindergartens werden Photovoltaikanlagen errichtet. Geplant sind dazu auch entsprechende Speicheranlagen. Für die gebe es Förderungen, sagt Grill. Die Gemeinde habe angesucht.

Bad Großpertholz verlängerte auch die Mitgliedschaft für „Wohnen im Waldviertel“ beim Verein Interkomm für weitere fünf Jahre. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 2.400 Euro. Außerdem wurde der Gesellschaftsvertrag mit der Kleinregion Lainsitztal Wirtschaftskooperation „Interkommunale Zusammenarbeit“ beschlossen.