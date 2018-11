Keine zwei Monate, nachdem Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) den 49 Seiten starken Prüfbericht der Einschau des Landes NÖ in die Gebarung der Marktgemeinde Bad Großpertholz verlesen hatte müssen, tat sich ein neues Kapitel auf: Gemeinderat Hermann Hahn jun. („Freiheitliche und Unabhängige Pertholz Aktiv“) brachte bei Bezirkshauptmannschaft und NÖ Gemeindereferat eine umfassende Aufsichtsbeschwerde ein. Im Fokus: einmal mehr Vorgänge rund ums gemeindeeigene Kurhaus.

15 „augenscheinliche und wiederholte Verstöße“ gegen Berichts-, Genehmigungs- bzw. Veröffentlichungsplichten führt Hahn im Schreiben, das auch der NÖN vorliegt, an. Viele Bestimmungen aus der Gemeindeordnung würden „umgangen bzw. schlichtweg ignoriert“. Primär geht es um die bei der Gebarungseinschau zutage getretenen Kurhaus-Schulden bei der Gemeinde von fast 200.000 Euro für Mieten und Moorprodukte. Hahn fragt, wie die Rückstände ab 2013 „völlig am Gemeinderat vorbei“ aufgebaut werden konnten. Er bringt Auszüge aus Gesetzen und Verordnungen, legt umfangreiches Material bei.

„Die Vorgehensweise erinnert mehr an Taschenspielertricks als an eine seriöse Finanzwirtschaft der Gemeinde.“ Hermann Hahn jun.

Die Vorgehensweise diene womöglich der Verschleierung der „augenscheinlich akut angespannten finanziellen Situation“ der Kurhaus-Gesellschaft, mutmaßt Hahn. Die seit 2013 nicht eingemahnten Außenstände hätten rechtlich behandelt oder gestundet werden müssen, seien aber laut Protokollen im Gemeindevorstand nie „auch nur ansatzweise thematisiert“ worden. Der Gemeinderat sei vor dem öffentlichen Prüfbericht des Landes NÖ nie über die Außenstände informiert worden.

Hahn regte die Aufhebung allfällig widerrechtlich gefasster Beschlüsse des Gemeinderates bzw. -vorstandes an.

"Konzept liege dem Land zur Prüfung vor"

Seitens der Abteilung Gemeinden im Amt der NÖ Landesregierung hält Alfred Gehart fest, dass die Beschwerden in Arbeit seien – seine Abteilung sei für Gebarungsfragen, die Bezirkshauptmannschaft für Fragen zu den gefällten Beschlüssen zuständig. „Es ist nicht selten, dass Geld je nach finanzieller Situation hin- und hergeschoben wird“, sagt er vor Prüfung der Causa: „Eine Stundung von Schulden müsste aber tatsächlich mit der Bilanzvorlage behandelt werden.“ Seinem Wissen nach strebe die Gemeindeführung jedoch nun eine Raten-Vereinbarung zum Abstottern der Kurhaus-Schulden an.

Ein Konzept dafür liege dem Land bereits zur Prüfung vor, beteuert Bürgermeister Klaus Tannhäuser, der auch volle Kooperation mit der Behörde ankündigt. Er wolle mit ihr die „Punkte und Maßnahmen abstimmen und natürlich umsetzen“. Auf Hahns Kritikpunkte geht er daher noch nicht näher ein. Die Wiedereinführung der Kurkommission, aus der sich die Berichtsverletzungen aus seiner Sicht ergeben, sei aber „in Umsetzung“ – die heuer aufgehobene Kurordnung werde ausgearbeitet und solle zur Konstituierung einer neuen Kurkommission führen.

Tannhäuser: „Geht auch um 74 Arbeitsplätze“

„Die im NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz geforderten Jahresberichte über den Betrieb des Kurortes“ hängen, so Tannhäuser, aber nicht mit dem Kurhaus an sich zusammen. „Ein Gemeinderat hat kein Einsichtsrecht in die Buchhaltunsunterlagen selbst und es steht ihm auch kein Recht zur Prüfung eines ausgegliederten Unternehmens zu“, betont er. Die Jahresabschlüsse für 2013 bis 2016 seien dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht worden, jener für 2017 soll in der nächsten Sitzung verlesen werden.

Er versuche, zu den Vorwürfen in der Aufsichtsbeschwerde ausführlich Stellung zu nehmen, stellt Tannhäuser klar, bittet aber „alle Verantwortlichen“, in der Causa „kein politisches Kleingeld zu wechseln“: „Es geht im Kurhaus auch um 74 Arbeitsplätze in unserer Region und um deren Familien.“

Für Hahn ist die Sache aber noch nicht erledigt. Nach seinen Beschwerden sind nun der offizielle Rechnungsabschluss 2017 und Voranschlag 2018 auf der Gemeinde-Homepage ersichtlich – aus denen Hahn eine Vorgehensweise liest, die ihn eher an „Taschenspielertricks“ denn an „seriöse Finanzwirtschaft der Gemeinde“ erinnert.

Hahn nimmt Prüfungs-Ausschuss ins Visier

Die Gemeindehaftungen über 1,3 Mio. Euro an Darlehen des Kurhauses scheinen in den Unterlagen nämlich nicht auf, obwohl sie laut Hahn Teil des offiziellen Voranschlages für 2018 und des Entwurfs für den Rechnungsabschluss 2017 waren. Wegen des fehlenden Haftungsnachweises hatte der Abschluss 2017 auf Intervention Hahns wie berichtet doppelt vertagt werden müssen, danach seien die Haftungen unerwähnt einfach während des Jahres „verschwunden“. Der Haftungsnachweis wirke nun nach Interpretation Hahns als im Nachhinein „manuell überarbeitet“, Fußzeile samt Nummerierung würden hier – nur hier – fehlen.

Von einer allfälligen Manipulation will Gemeindechef Tannhäuser nichts wissen. Er führt die Darstellungs-Probleme auf zu spät aufgelöst wordene Rückhaftungen für Bankkredite zurück. „Die Kredite gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, also hatten sich auch die Haftungen erledigt“, sagt er zur NÖN: „Die Meldung kam aber zu spät, daher waren die Haftungen zuerst noch im Rechnungsabschluss.“

Abseits davon kündigt Hermann Hahn weitere Aufsichtsbeschwerden – auch bezüglich der Rolle des SP-geführten Prüfungsausschusses – an.