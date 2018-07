Die Gemeinderatssitzung am 28. Juni hatte im öffentlichen Teil lediglich zwei Tagesordnungspunkte.

„Es gab in der letzten Sitzung viele Anfragen, die ich jetzt beantworten will“, erklärte Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP). Zuerst informierte er über die laufenden Schadenserhebungen nach dem Hochwasser Ende Mai. Die betroffenen Brücken wurden vom Lainsitzwasserverband gemeinsam mit Bürgermeister Tannhäuser besichtigt und die Schäden erhoben. In Mühlbach, Abschlag und Weikertschlag müssen Brücken saniert werden.

„Ich bin zuständiger Gemeinderat für den Wasserverband Lainsitztal und hätte auch gerne die Termine für derartige Begehungen gewusst“, zeigte ÖVP-Gemeinderat Thomas Martin auf. Das sagte ihm der Bürgermeister für die Zukunft zu. Die HTL Mödling führte in Bad Großpertholz ein Maturaprojekt durch. Dabei geht es um Verbesserungsvorschläge für fünf Objekte in der Gemeinde, dazu gehören auch das Hallenbad oder die Edermühle. „Wir werden zur Präsentation eingeladen“, führte Tannhäuser aus.

"Da gibt es ja seit 18. Juli Gerüchte"

Über einen neuen Vorstand im Naturpark Scheiben wurde schon mehrmals diskutiert, auch diesmal hatte Tannhäuser keine Neuigkeiten parat: „Am 11. Juli findet die Jahreshauptversammlung statt, dann können wir über Vereinsvorstand, Hüttenpächter und auch die Tiere im Naturpark entscheiden.“

„Pertholz-Aktiv“-Gemeinderat Hermann Hahn jun. zeigte auf, dass er von Problemen mit den Tieren im Naturpark, bei denen schon die Bezirkshauptmannschaft eingeschaltet sein würde, gehört hätte. Tannhäuser dazu: „Es sind fünf Ziegen hier. Mit der Amtstierärztin wird genau geklärt, welche und wie viele Tiere im Naturpark sein können.“

Hermann Hahns Anfrage zum Schuldenstand der Gemeinde, bei der er die Risikoklasse für die Haftung vermisst hat, beantwortete der ab Juli als Amtsleiter tätige Stefan Hellinger. „Seitens des Landes gibt es für Darlehen und deren Entwicklungen keine Formvorschriften. Es wird aber in Zukunft eine Darlehensaufstellung gemacht.“

Keine Informationen – zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung – erhielt Hahn auf seine Frage zur aktuellen Entwicklung beim Kurhausdirektor. „Da gibt es ja seit 18. Juli Gerüchte, aber nichts Offizielles“, so Hahn. Vizebürgermeisterin Martina Sitz dazu: „Wir werden alles im nichtöffentlichen Teil besprechen“, versprach sie. Für den „Pertholz-aktiv“-Gemeinderat waren die Ausführungen in Ordnung, aber doch nicht ausreichend. Vor allem die Informationen zur Kurorteverordnung und dem Kurausschuss von Noch-Amtsleiter Erwin Artner und Bürgermeister Tannhäuser ließen für ihn Fragen offen. „Es gibt somit keinen Kurausschuss, oder?“, schloss Hahn aus den für ihn nicht besonders aufschlussreichen Erklärungen. Bis zur nächsten Sitzung forderte er daher eine Kurausschuss-Mitgliederliste. In Sachen Kurhotel gibt es jetzt doch eine Neuigkeit: Seit Sonntag gibt es im Kurhaus einen neuen leitenden Angestellten. Auf Nachfrage der NÖN stellt Rechtsanwalt Edmund Kitzler klar, dass er selbst weiterhin gewerbe- und handelsrechtlicher Geschäftsführer des Kurhauses sei. Den Namen des neuen Angestellten gibt Kitzler mit Verweis auf die Datenschutz-Grundverordnung nicht preis.