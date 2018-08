Hinter „Fair Hunt“ steht das Brüderpaar Kurt und Erich Hofer, das im EU-zertifizierten Wildbearbeitungsbetrieb in Mühlbach Wildbret via Internet direkt vermarktet. Schon bald soll es auch vor Ort erwerblich sein: Die Hofers wollen im September einen Bauernladen mit eigenen Erzeugnissen und Produkten von Partnern eröffnen.

Die Jagd begleitet die akademischen Jagdwirte seit den frühen 1970er-Jahren. Kurt Hofer hat über 20 Jahre das Jagdreisebüro Kettner in Österreich und Ungarn geleitet und 2008 sein eigenes Jagdreisebüro „Fair Hunt“ gegründet. Erich Hofer war Swarovski-Vertriebsleiter.

So wird der „Pertholzer Hofladen“ direkt an der B41 aussehen. Im September wird eröffnet. | privat

Vor 26 Jahren schlugen die Brüder ihre Zelte in Mühlbach auf, nachdem sie hier sieben Reviere mit einer Jagdfläche von rund 5.500 Hektar gefunden hatten. 300 Stück Schalenwild sieht der Abschussplan vor. Dieses Wild wird seit fünf Jahren an Einzelkunden in ganz Österreich verkauft, wobei nicht nur Wildbret, sondern auch Würste, Schinken oder Leberkäse vom Wild zur Produktpalette zählen. „Einiges davon wird in Kooperation mit regionalen Fleischereien produziert“, sagt Kurt Hofer. In wiederverwendbaren Lebensmittel-Kühlboxen kommt bestelltes Wildbret in 15 Stunden zum Kunden. „Einmal wöchentlich verschicken wir unsere Produkte, das funktioniert einwandfrei“, so Erich Hofer.

Um die regionalen Schmankerl auch vor Ort anbieten zu können, wird nun das Gemeindehaus – wo bereits Postpartner und Polizei untergebracht sind – aufgewertet. „Bürgermeister Tannhäuser wollte hier einen Bauernladen, scheiterte aber an fehlenden Anbietern. Jetzt machen wir das“, sagen die Hofer-Brüder. Sie sind davon überzeugt, dass „ernährungs- und umweltbewusste Kunden auf ihre Rechnung kommen. Unser Wildbret wird in der Gemeinde erlegt, zerlegt und verkauft“. Sie erfüllen alle notwendigen Auflagen.

Für ein möglichst breites Sortiment werden noch Partner gesucht, die die Idee von Erich und Kurt Hofer mittragen wollen (Infos dazu hofer@fairhunt.net oder 0676/4005171). Personal soll der Laden keines bekommen: Der Kunde kauft, scannt die Produkte an der Kassa ein und bezahlt bar oder mit Kreditkarte. Die Hersteller sehen an täglichen Abrechnungen die Tageslosung und auch, welche Produkte nachgeliefert gehören.