Mit zwei wiederholt von Gemeinderat Hermann Hahn jun. („Freiheitliche und Unabhängige Pertholz Aktiv“) gebrachten Kritikpunkten im Zusammenhang mit dem Bad Großpertholzer Kurhaus wurde am 26. November aufgeräumt: Neben einer Zahlungsvereinbarung für die Ausstände des Kurhauses an die Marktgemeinde wurde auch die Kurkommission installiert.

„Wir stunden den Betrag, den uns das Kurhaus schuldet, und dann beginnen die Rückzahlungen an die Marktgemeinde“, erklärte Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) den Beschluss des Gemeindevorstandes am Montag. Für ihn ist damit die Zukunft des Kurhauses gesichert. Zugleich sei der Gemeinde garantiert, dass die Forderungen in Höhe von fast 200.000 Euro vonseiten des Kurhauses tatsächlich beglichen werden: „Wir sind uns bewusst, dass wir neben der wirtschaftlichen Situation der Marktgemeinde auch auf die des Kurhauses schauen müssen. Der Zahlungsplan ist für beide Seiten positiv.“

Großteil der 30 Namen bleibt anonym

Bereinigt wurde am Montag auch der Missstand, dass die für Kurorte verpflichtend in 15 Positionen plus jeweiligem Stellvertreter vorgeschriebene Kurkommission seit dem Jahr 2010 nicht mehr konstituiert wurde – seither in der Tat also gar nicht existierte. „Da die Kurordnung aufgehoben wurde, treten wieder Teile des Heilvorkommen- und Kurortegesetzes von 1978 in Kraft“, sagt Tannhäuser.

Der Bürgermeister selbst wurde zum Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreterin ist Vizebürgermeisterin Martina Sitz (beide VP). Als Schriftführer wurde Amtsleiter Stefan Hellinger zum Hilfsorgan der Kurverwaltung bestellt, als dessen Stellvertreter fungiert der geschäftsführende VP-Gemeinderat Manfred Kuttner. Weitere Namen gibt der Gemeindechef gegenüber der NÖN nicht bekannt: „Da diese Sitzung nicht öffentlich war, sehe ich ein Datenschutzproblem.“

Die Kommission muss sich laut Verordnung unter anderem aus Arbeitnehmer-Vertreter, einem Arzt des Kurhauses sowie Vertretern aus Landwirtschaft, privaten Beherbergungs- und Wirtsbetrieben der Gemeinde zusammensetzen. Das sei jetzt erfüllt, stellt Tannhäuser klar.