Nachfolge-Suche läuft: Jugendherberge ohne Leitung

Das „Junge Hotel“ in Bad Großpertholz ist wieder auf Personalsuche: Das Gästehaus mit 55 Betten wurde zuletzt von Nicole Mann geleitet. Sie zieht laut Auskunft von Albert van Veen, Geschäftsführer des Niederösterreichisches Jugendherbergswerkes, aus der Region weg, somit braucht die Jugendherberge eine neue Führung vor Ort.

Der saisonale Betrieb war schon in der Vergangenheit eine Herausforderung für die Personalsituation. „Es ist wirklich nicht leicht, jemanden zu finden, der in einem Saisonbetrieb arbeiten will. Die Konkurrenz an Ganzjahresjobs in der Tourismusbranche ist groß und viele können im Hinblick auf die Teuerungen nicht mehr nur sieben Monate im Jahr arbeiten“, erklärt van Veen. In diesem Gästehaus seien neben dem Leiter noch zwei weitere Mitarbeiterinnen beschäftigt. Eine davon arbeite hier seit über 25 Jahren, beim dritten Arbeitsplatz habe es immer wieder Wechsel gegeben.

Es habe schon Bewerbungen für die Leitung gegeben, ist van Veen zuversichtlich, dass die Frage bis zum Saisonstart im April geklärt werden kann. Bis zum Eintreffen der ersten Gäste in der zweiten Mai-Woche soll die Jugendherberge auf Vordermann gebracht werden.

Im Vorjahr wurden seinen Angaben zufolge 2.316 Nächtigungen verzeichnet. Die Jugendherberge verfügt über ein Einbettzimmer, zwei Zweibettzimmer, elf Vierbettzimmer sowie ein Sechsbettzimmer.

