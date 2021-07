Der vierseitige Frontalangriff der ÖVP gegen die rot-blaue Gemeindeführung von Bad Großpertholz rund um Personalrochaden in der Volkspartei strahlte aus dem Juni noch in den Juli hinein: In der jüngsten Gemeinderats-Sitzung wurde der eine oder andere Streitpunkt weiter diskutiert – auch wenn dazu gar kein Beschluss anstand. Im Punkt „Berichte des Bürgermeisters“ griff Gemeindechef Hermann Hahn jun. von der FPÖ-Liste Pertholz-Aktiv drei Aspekte aus dem Konvolut, über das die NÖN ausführlich berichtet hatte, auf.

Der Schwerverkehr. Der stört natürlich alle. Vizebürgermeister Josef Scharinger (SPÖ), der in Karlstift die Blechlawinen aus drei Richtungen abkriegt, hält die Situation für „eine Katastrophe“, Fraktionskollege Manfred Grill sieht keine Option auf eine Umleitung der B41. Das Problem sei altbekannt, im Wahlkampf der ÖVP 2019/2020 aber kein Thema gewesen, so Hahn: Jetzt fordere die Volkspartei eine „Verminderung“ des Schwerverkehrs. Wie sie das zu erreichen gedenke, fragte der Bürgermeister. Eine solche Forderung solle im Idealfall ein Konzept haben – und das interessiere ihn, weil ja die umliegenden Gemeinden dasselbe Problem und aufgrund der geografischen Lage genauso keine Lösung dafür haben.

Richtiges Konzept gebe es keines, räumte Christian Bernhard als neuer geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat ein. Aber: Seine Fraktion habe sich seit der Wahl personell massiv verändert, das neue Team dürfe seine eigene Meinung haben. Und: „Wir machen uns halt Gedanken, und wir fordern eine Verminderung des Schwerverkehrs. Man muss einmal anfangen, es braucht ja auch die Bevölkerung dahinter.“

Die Glasfaser. Gefordert hatte die ÖVP auch die Datenautobahn in die Ortschaften – während sie an anderer Stelle die Altlasten früherer Netzbauten hervorhob. Hahn: „Was konkret wollt ihr ausbauen?“ Bernhard: Die Gemeinde müsse mit der nöGIG reden „und dann schauen, wo man was machen kann.“

Eggern zahle trotz Zuschüssen gut 350.000 Euro, erinnerte SP-Grill an massive Kosten für die Gemeinde. Pertholz sei wesentlich größer. „Aber das macht nicht mehr aus, es geht um Anschlüsse“, sprach VP-Bernhard von 2.000 Euro an Kosten pro Haushalt. Bürgermeister Hahn schüttelte den Kopf: „Wir zahlen für die zehn Haushalte in Stadlberg 20.000 Euro, und die nöGIG zahlt die Millionen?“

Nein, das tue sie nicht, betonte Manfred Grill, warf der Volkspartei frühere Versäumnisse bei der B41-Generalsanierung in Karlstift vor. Zu Alt-Vizebürgermeister Rudolf Stöger: „Rudi, du warst der Mochatschek dort! Ihr wart nicht imstande, eine Leerverrohrung hineinzubringen…“

Die Tagesbetreuung. Die Kleinsten ließen die Emotionen einmal mehr hochgehen. Die ÖVP schrieb von Schlamperei oder Lügen im Zusammenhang mit verzögertem Start des Anbaus an den Kindergarten und gestiegenen Baukosten. Dass die von ihr geforderte Unterbringung in der Schule am Platz scheitere, wurde klar in Abrede gestellt. Nur, so SP-Grill: „Habt ihr mal mit dem Direktor geredet, ob was frei ist? Das wäre doch das Erste!“ VP-Bernhard: Hausherr sei aber die Gemeinde. FP-Hahn: Reden müsse man dennoch mit dem verantwortlichen Direktor; der habe der damaligen VP-Bürgermeisterin Sitz erst 2019 erklärt, dass in der Schule kein Platz sei.

SP-Vize Scharinger, auch Obmann im Schulausschuss, hält den VP-Text für Rufschädigung, kündigte die rechtliche Prüfung an. Das Impressum im VP-Blatt verstoße auch gegen das E-Commerce- und Mediengesetz, weil es keinen Kontakt eines Verantwortlichen nennt. „Nächste Woche habe ich was, wo ich das hinschicken kann, falls es etwas wird. Ansonsten gibt es eine Anzeige. Darauf stehen bis zu 3.000 Euro Strafe.“ VP-Mandatar Stöger: „Schickst es mir…“

Aber: Einstimmigkeit bei Eröffnungsbilanz 2020, Haushaltsrücklage und Rechnungsabschluss 2020. Beim Abschluss kamen aus der ÖVP Fragen, etwa zur Abweichung von Plan und Bilanz bei Bauhofskosten von 70.000 Euro. Amtsleiter Stefan Hellinger: Da gehe es um interne Vergütungen von Leistungen gegenüber der Gemeinde wie Winterdienst, die intensiver als kalkuliert ausgefallen seien. Unklarheiten wurden ausgeräumt, die Marktgemeinde bilanziert 2020 mit einem Haushaltspotenzial von 260.100 Euro und einem trotz CoV positiven Nettoergebnis von 18.200 Euro. Der Schuldenstand wurde zugleich von 3,72 auf 3,39 Millionen Euro reduziert.