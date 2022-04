Naturpark Scheiben: Start im „Zauberwald“

Werbung

Kaum blinzeln Sonnenstrahlen durch die Bäume, sind wieder Wanderer im „Zauberwald“ in Scheiben unterwegs. Über 20 geschnitzte Figuren sorgen entlang dieses Waldweges, der zum Aussichtsturm Schwarzenberg des Naturparkes führt, für Spannung und etwas Mystik. Der Zauberwald wurde von der Familie Klein geschaffen.

„Die erste Figur haben wir 2016 aufgestellt, mittlerweile sind es über 20 Figuren und am 1. Mai soll es wieder Nachwuchs geben“, erzählt Renate Klein. Das Ziel der Familie Klein, den Weg zum Aussichtsturm zu beleben, ist voll aufgegangen. Renate Kleins Schwiegervater Bruno hat die ersten Figuren geschnitzt, ihr Gatte Thomas ließ sich von diesem Hobby anstecken.

Im Wald gibt es nun mystische Gnome, einen Rübezal, eine Hexe, Eichhörnchen und Eulen sowie vieles mehr. Die Figuren bleiben das ganze Jahr über an ihrem Platz, bei einigen muss man schon etwas genauer schauen, um sie zu entdecken. Ein Höhepunkt ist für Renate Klein die „Hexenschaukel“, auf der drei Kinder Platz finden. Auch die „Kugelbahn“ sei bei den Kindern sehr beliebt.

Zum Zauberwald gelangt man vom Parkplatz beim Naturpark Scheiben in Richtung Aussichtsturm. Beim Turm liegt ein Wanderbuch auf, in dem schon sehr viele Einträge zu finden sind. „Damit wird uns bestätigt, dass unser Zauberwald sehr gut angenommen wird.“ Über den Winter wurden wieder einige Figuren neu geschliffen und gestrichen, es ist außerdem eine zusätzliche Beschilderung in Planung, damit alle den Weg finden: „Man muss schon etwas in den Wald eintauchen.“

Von dem Wanderweg zeigten sich auch die neuen Bewohner einer Ferienwohnung der Familie Klein begeistert. Und vor Kurzem kam eine 41-jährige Mutter mit ihrem vierjährigen Kind aus der Ukraine zur Familie Klein. Die beiden flüchteten aus Kiew: „Die Wanderung war vor allem für das Kind ein besonderes Erlebnis“, so Renate Klein.

