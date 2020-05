Seinen Start als Großpertholzer Bürgermeister hat sich Hermann Hahn jun. von der Liste „Pertholz aktiv“ anders vorgestellt. Nur vier Tage nach seiner Wahl kam die Coronakrise.

Untätig war er aber in den vergangenen Wochen nicht. „Es gibt einiges aufzuarbeiten und auch vieles vorzubereiten“, betont Hahn. Die Zusammenarbeit mit den Gemeindeamtsmitarbeitern sei nach anfänglicher Skepsis „ein gemeinsames, professionelles Wirken geworden“.

Laut dem Bürgermeister soll ab 18. Mai wieder ein Parteienverkehr am Gemeindeamt geboten werden, noch für Mai sei eine Gemeinderatssitzung geplant – dafür werde derzeit ein Konzept erarbeitet. „Die Bücherei als Sitzungssaal ist viel zu klein, um den vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können“, betont Hahn, der auf einige „interessante Tagesordnungspunkte“ verweist: „Altlasten sind dabei, auch die Konstituierung des Prüfungsausschusses.“

Derzeit sei man auch mit neuen Varianten für die geplante Kinderbetreuungs-Tagesstätte beschäftigt. „Die von Altbürgermeisterin Martina Sitz geplante Betreuungseinrichtung kann nicht umgesetzt werden. Einige Anrainer sprachen sich dagegen aus. Jetzt suchen wir Alternativen.“ Für die Feuerwehren soll die Löschwasserversorgung in den Ortschaften verbessert werden und im Kurhaus gebe es einige Sanierungsarbeiten.

„Die Situation ist sehr fordernd. Ich stehe mit den Fraktionssprechern in Verbindung, wir wollen sobald als möglich den normalen Alltag wieder einkehren lassen“, meint Hahn, der seinen Bürgern großes Lob für das disziplinierte Verhalten in den letzten Wochen ausspricht. In der Gemeinde Bad Großpertholz habe es nur einen Quarantäne-Fall gegeben. „Diese Quarantäne war aber nur sicherheitshalber. Wir hoffen, das bleibt so.“

Als Obmann des Naturparkes ist Hahn ebenfalls gefordert. Es laufen die Vorbereitungs- und Sanierungsmaßnahmen an, so ist auch der Aussichtsturm in Arbeit. „Wir rechnen mit einem Start Ende Mai. Bis dahin werden auch Ziegen und Waldschafe im Naturpark angesiedelt sein“, betont Hermann Hahn.