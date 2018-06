Zu einer personellen Änderung kommt es in Kürze am Gemeindeamt Bad Großpertholz: Erwin Artner tritt nach 42 Dienstjahren als längstdienender Amtsleiter im Bezirk Gmünd seinen Ruhestand an. Ihm wird Stefan Hellinger nachfolgen.

Erwin Artner (62) kam nach Abschluss der Handelsschule in Zwettl, der Ableistung seines Präsenzdienstes sowie einer kurzen Tätigkeit bei der Baufirma Leyrer+Graf in Gmünd, Weitra und Groß Gerungs 1976 ins Gemeindeamt nach Bad Großpertholz. Bereits ein Jahr später wurde der seit seiner Geburt in Reichenau wohnhafte Artner am 1. Jänner 1977 zum Amtsleiter ernannt.

Herausforderungen gab es in den vier Jahrzehnten für ihn viele. „Ich habe noch mit der händischen Durchschreibebuchhaltung begonnen und die komplette Modernisierung mit Kopierer, Computer und Co. mitgemacht“, blickt Artner zurück. Er war bei vielen Bauvorhaben involviert und musste auch einige Katastrophen miterleben: „Das schlimmste war das Hochwasser 2002.“ Mit insgesamt fünf Bürgermeistern arbeitete er zusammen: Heinrich Weichselbaumer, Josef Jansen, Manfred Artner, Harald Vogler und jetzt Klaus Tannhäuser.

Abschied fällt Artner „nicht so schwer“

Ständiges Lernen war angesagt. „Die Anzahl der Kurse, die ich von Buchhaltung und Kassenverwalter bis hin zu Wahlen belegt habe, weiß ich gar nicht“, sagt Artner, der auch den Überblick über die von ihm begleiteten Wahlen in all der Zeit verloren hat: „Es waren echt viele.“

Für den scheidenden Amtsleiter ist das Abschiednehmen nicht so schwer. „Ich habe lange genug gearbeitet, mit meinen acht Enkerln wird mir nicht langweilig“, so Artner, der die meisten Bewohner seiner Gemeinde persönlich kennt: „Generationen sind und waren das.“

Stefan Hellinger wird neuer Amtsleiter

Die Agenden des Amtsleiters wird mit 1. Juli Stefan Hellinger übernehmen. Hellinger wird noch im Juni 26 alt, er arbeitet seit März 2013 am Gemeindeamt Bad Großpertholz. Der Maturant der Handelsakademie Gmünd legte 2014 seine Dienstprüfung ab und ist im Bauamt beschäftigt. „Bewilligung, Abgaben, Flächenwidmungsplan und alles was dazu gehört waren meine bisherigen Aufgaben“, erklärt Hellinger, der auch als Computerfachmann im Gemeindeamt einiges zu tun hat.

Dankbar ist er seinem „Vorgänger“ für das gemeinsame Arbeiten in den vergangenen Monaten. „Ich habe vieles gezeigt bekommen. In der Einschulungsphase arbeiteten wir Hand in Hand. Ich freue mich jetzt auch die umfangreichen neuen Aufgaben“, so Stefan Hellinger, der als neuer Amtsleiter „bestmöglich und gewissenhaft“ arbeiten will.

Zeit für die Trachtenkapelle Bad Großpertholz, der er als Schriftführer sowie als Tuba- und Tenorhornspieler angehört, will Hellinger sich auch weiterhin nehmen, ebenso für das Spielen auf der „Steirischen“ – und natürlich für seine Freundin.