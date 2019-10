Keine Gemeinderats-Sitzung in Bad Großpertholz ohne Debatten ums gemeindeeigene Kurhaus. Konkret ging es am 4. Oktober um den Pachtvertrag für die Moorverwertung zwischen Marktgemeinde und Kurhaus – die nach einst heftiger Kritik der Opposition adaptierte Vereinbarung wurde gegen die Stimmen von SPÖ und Pertholz-Aktiv-Mandatar Hermann Hahn jun. sowie bei Enthaltung von ÖVP-Mandatarin Erika Aigner gefasst.

„Machen wir‘s ganz gesittet, emotionslos…“, schlug Hahn vor, nachdem Peter Kitzler als geschäftsführender VP-Gemeinderat aus den Verträgen eliminierte Aspekte wie die mögliche Vervierfachung der Moor-Abbaumenge oder die Vollmachtsklausel zugunsten seines Vaters, Anwalt und Kurhaus-Geschäftsführer Edmund Kitzler, genannt hatte. Der Pachtzins sei auf 750 Euro gesenkt worden, der Moorabbau müsse nicht mehr durch Gemeindearbeiter erfolgen.

Abbau-Beschränkung fiel komplett weg

Dass die Vertragserstellung nach der Debatte dazu versehentlich als „entgeltlich“ beschrieben war, nahm Pertholz-Aktiv-Mandatar Hahn noch mit Humor („ein klassisches Hoppala, an besserer Stelle geht‘s nicht“). Insgesamt war ihm aber gar nicht zum Scherzen: Der Vertrag sei nicht besser, sondern noch „um ein X-Faches schlechter“ geworden, klagte er.

Unter anderem stört ihn, dass die Moor-Abbaumenge jetzt überhaupt nicht mehr geregelt sei, also Bagger auffahren dürfen und jede denkbare Menge abbauen dürfen. Peter Kitzler: „Bagger dürfen nicht auffahren.“ Hahn: „Das steht nicht drin in dem Vertrag.“

Oder Aspekte zum Moorabbau nach Ablauf der naturschutzrechtlichen Genehmigung im Jahr 2023: Sollte deren Verlängerung durch die Pächterin (also das Kurhaus) rechtlich nicht möglich sein, verpflichte sich die Verpächterin (also die Gemeinde), diese zu erwirken, zitierte Hahn aus dem Vertrag. Wie das in der Praxis gehen solle, fragte er. Peter Kitzler: Das Kurhaus sei Pächterin, gewisse naturschutzrechtliche Eingaben könne vielleicht nur der Grundeigentümer machen. Hahn: „Aber hast du einmal daran gedacht, dass man eine naturschutzrechtliche Bewilligung gar nicht erhält? Die Gemeinde verpflichtet sich, diese zu erwirken.“

„Ein klassisches Hoppala, an besserer Stelle geht‘s nicht.“ Hermann Hahn jun. über einen Vertragsfehler just dort, wo es um die Kostenfrage geht

Hahn protestierte zudem wegen unmöglicher Akteneinsicht: Er habe bereits fünf Vertragsversionen ohne jegliche Unterlage, eine geringfügig geänderte Endversion kündigte Peter Kitzler noch in der Sitzung an. Aber, so Hahn: Ihm stünden als Gemeinderat alle relevanten Unterlagen inklusive Korrespondenzen, Berechnungen etwa zur Wirtschaftlichkeit, Protokollen etwa aus dem Kurausschuss zu.

VP-Bürgermeisterin Martina Sitz müsse laut Gemeindeordnung „nicht jedes Papierfuzerl weitergeben“, konterte VP-Gemeinderat Wilhelm Peschke. „Du bist Verwaltungsjurist des Landes“, gab sich Hahn fassungslos: „Ich schicke dir die rechtlichen Ausführungen dazu.“ Eine objektive Entscheidungs-Findung sei alleine durch die Angaben im Vertrag nicht möglich – zumal man zur Beurteilung einiger schwammiger Punkte die Hintergründe kennen müsse.

Anwalt Kitzler schaffe Bürgermeisterin Sitz an, was sie der Opposition zu sagen habe, und selbst das sei nicht gekommen. Nicht einmal der Amtsleiter kenne den gesamten Akt. Sitz: „Es ist legitim, Dr. Kitzler zu sagen, was man geändert haben will. Du könntest auch kommen, sagen, was nicht okay ist, dann wird es berücksichtigt. Sowas nennt man Zusammenarbeit.“ Hahn: Er bekomme zwei Tage vor der Sitzung einen Entwurf, nicht einmal die Endversion.

Moorverwertung für Sicherstellung? „Nein“

Spannend wurde es noch, als Hahn in Anwesenheit der Altbürgermeister Klaus Tannhäuser und Harald Vogler aus einem Schreiben von Edmund Kitzler an Vogler vorlas: Der Kurhaus-Geschäftsführer habe darin diverse Drohungen ausgesprochen, aber auch von Bankenforderungen, die weder von Aufsichtsbehörde, noch von Gemeinderat bewilligt worden wären. „Braucht ihr die Moorverwertung für irgendeine Sicherstellung?“, fragte Hermann Hahn. Peter Kitzler: „Nein.“