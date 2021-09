Zwei Gemeinderatssitzungen in Bad Großpertholz von Anfang Juli verliefen wie berichtet relativ unspektakulär. In der letzten Augustwoche handelte sich Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz-Aktiv) aber doch eine Aufsichtsbeschwerde dazu ein.

„Ist die Luft nach über einem Jahr draußen, oder soll etwas verschleiert werden“, fragt die ÖVP Bad Großpertholz nach eineinhalbmonatiger Wartezeit auf die Sitzungsprotokolle. Sie brachte dazu am 27. August bei der Bezirkshauptmannschaft eine Aufsichtsbeschwerde ein – muss das Protokoll doch laut Gemeindeordnung binnen zwei Wochen vorliegen. VP-Mandatar Martin Thomas sei nach Anfrage am 5. August die Übermittlung bis 9. August zugesichert worden, geschehen sei nichts. Unter einem „Saubermann“ Hahn hätte man die Einhaltung geltender Gesetze als selbstverständlich erachten können, er habe sie ja einst „unentwegt kräftig (medial) eingefordert“, ätzt die ÖVP in einem Schreiben an die NÖN.

Hahn sucht keine Ausreden: Die Protokolle seien fertig am Amt aufgelegen, von ihm aber nicht freigegeben und daher nicht versandt worden. „Das ist ausschließlich mein Versäumnis“, räumte er gegenüber NÖN, BH und Thomas ein, versandte die Protokolle in der Nacht auf 30. August und stellte klar, dass die Frage nach der Verschleierung aus der Luft gegriffen sei („da ist die Fantasie mit den Kollegen Bernhard & Stöger durchgegangen“). Die Behörde mahnte ihn „ausdrücklich“, die Gemeindeordnung einzuhalten – und hakte die Sache damit ab.