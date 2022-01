„Persönliche Altersgrenze“: Orts-Vize legt Amt zurück

Das Großpertholzer Gemeinderatsjahr 2021 endete am Vorsilvestertag in doppelter Hinsicht ungewöhnlich: Zunächst wurden alle Beschlüsse inklusive jenem für das Budget 2022 einstimmig gefasst, und dann kündigte SPÖ-Vizebürgermeister Josef Scharinger seinen Rückzug aus allen Ämtern an. Noch im Jänner soll der Gemeinderat die Nachfolge-Fragen klären.

Er gehe absolut im Guten, dankt Scharinger Bürgermeister, Amtsleiter und den Gemeinderäten für die Zusammenarbeit. „Ich erreiche 2022 die von mir persönlich gesetzte Altersgrenze. Geplant war eher eine Übergabe zu meinem 65er im Februar, aber weil bis spätestens 17. Jänner für die Ortsbach-Sanierung sowieso noch eine Gemeinderats-Sitzung ansteht, hat es sich jetzt einfach angeboten“, sagt der Wahl-Karlstifter, der auf eine relativ kurze, dafür umso bewegtere Polit-Karriere in der Marktgemeinde zurückblicken kann.

Als Spitzenkandidat am Sturz der ÖVP beteiligt

Josef Scharinger war nach der Wahl 2015 schon auf ungewöhnliche Weise in den Gemeinderat gekommen: Die SPÖ hatte in Großpertholz 17 Prozent ihres Stimmenanteils und drei Mandate verloren, einige in der Partei machten dafür einen „Schmusekurs“ und ein „Miteinander-Wagerl-Schieben“ mit der mit absoluter Mehrheit regierenden ÖVP verantwortlich – daher warfen zwei vor ihm auf der Liste gereihte Genossen das Handtuch. Scharinger rückte nach, machte sich danach als schärfster sozialdemokratischer Kritiker an Entscheidungen der ÖVP-Führung bemerkbar und trat zur Wahl 2020 als SPÖ-Spitzenkandidat an.

Immerhin ein Mandat wurde da zurückgeholt, gemeinsam mit der FPÖ/Pertholz-Aktiv um Hermann Hahn jun. wurde die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen und eine gemeinsame Koalition gebildet – mit Scharinger als Vize von Bürgermeister Hahn und der Vereinbarung, zur Halbzeit die Gemeindeführung in „rote“ Hände zu legen. Vorm Rücktritt zollt Hahn seinem scheidenden Partner Dank und Anerkennung, „Sepp war einer der fleißigsten Gemeinderats-Mandatare, war in diversen Sitzungen immer da“.

Für die Wahl des neuen Vizebürgermeisters soll Mitte Jänner der Gemeinderat und Prüfungsausschuss-Obmann Manfred Grill (ebenfalls aus Karlstift) aufgestellt werden – der bereits im Vorfeld als jener Mann gehandelt worden war, der wie paktiert diesen Sommer von Hermann Hahn das Bürgermeister-Amt zur SPÖ bringt.

Den von Scharinger ebenfalls zur Verfügung gestellten Platz im Gemeinderat soll Peter Altmann aus der Katastralgemeinde Angelbach einnehmen.