Nach dem Bürgerprotest wegen des miesen A1-Handyempfangs in der Marktgemeinde Bad Großpertholz ( die NÖN berichtete ) sind bei A1 scheinbar interne Prozesse ins Laufen gekommen. „Wir haben uns die Situation genau angesehen. Das sind wir den unzufriedenen Kunden schuldig“, betonte Jochen Schützenauer von der A1-Pressestelle.

Am Reinberg gibt es eine Funkstation von A1 für die Kunden in allen Katastralgemeinden. „Eigentlich müsste dadurch eine ausreichende Versorgung gewährleistet sein, aber durch die Topografie mit größeren Waldstücken zwischen den Orten kann der Empfang schwieriger werden“, erklärt Schützenauer, der auch die Kontakte zu Bürgern aus Großpertholz bestätigt. Im Juli 2017 sei die letzte Beschwerde aus der Gemeinde eingelangt. „Es war damals von 200 betroffenen Kunden die Rede.“

"Wir sind an einer Lösung sehr interessiert"

„Wir werden im Vorfeld einmal Analysen durchführen und dann mit dem Bürgermeister Kontakt aufnehmen“, so Schützenauer. A1-Spezialisten sollen weiters in der Gemeinde Messungen durchführen und eruieren, wo und warum es diese Versorgungs-Schwierigkeiten gibt. „Wir sind an einer Lösung sehr interessiert und bemühen uns dafür auch sehr stark. Aber die Lösung, egal wie sie aussieht, muss für alle wirtschaftlich sinnvoll sein“, zeigt Schützenauer auf.

Bei der in der Vorwoche durchgeführten Umfrage auf gmünd.nön.at (Hilft Protest gegen schlechtes A1-Netz?) sprach sich die Mehrheit für Proteste aus. „Ja, Geschlossenheit ist die einzige Chance“ sagten 49,4 Prozent, „Ja, mehr als tatenlos zusehen auf jeden Fall“ 16,5 Prozent. 5,1 Prozent meinten „Nein, weil sowieso die Alternativen fehlen“ und 29,1 Prozent der Teilnehmer sind der Überzeugung, dass „kleine Orte für Betriebe uninteressant“ seien.