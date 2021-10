„Schwarzen Peter zugespielt“: Wieder Wirbel um Prüfung

Die „unvermutete Prüfung“ durch den Prüfungsausschuss 2020, bei deren Einladung und Protokoll es zu Fehlern gekommen war und in deren Folge die ÖVP nun von Lüge & Skandal geschrieben hatte, beschäftigte vorige Woche den Gemeinderat.

Via NÖN sei der Schwarze Peter für die Vorgänge ihm zugespielt worden, klagte ÖVP-Mandatar Martin Thomas über Aussagen von Ausschussobmann Manfred Grill (SPÖ). Thomas ist Grills Stellvertreter. Als solcher trage er Verantwortung mit, konterte Grill: „Du bekommst Monat für Monat deinen Bezug dafür. Die ÖVP stellt zwei Mitglieder im Ausschuss, eines davon war ein Jahr nicht anwesend… teils unentschuldigt. In einer Sitzung war kein einziges ÖVP-Mitglied – so wichtig ist euch der Ausschuss.“

Das dauerabwesende Mitglied habe angeboten, das Geld zurückzugeben, dürfe das aber nicht, betonte Christian Bernhard (ÖVP): „Wir können ihr nicht vorschreiben, nicht krank zu sein.“ Kollege Johannes Gattringer: Als Gemeinderat habe der nunmehrige FPÖ-Bürgermeister Hermann Hahn noch den Obmann aus SPÖ-Reihen wegen nicht korrekter Arbeit angegriffen. Hahn: Da habe es teils nicht einmal Protokolle gegeben oder der Amtsleiter eingeladen. Und: Die Prüfung habe nichts mit ihm zu tun, „ich saß damals nicht im Ausschuss und bin auch heute nicht drin.“

Generell mahnte Grill einen gemäßigteren Umgang ein: Er könne genauso von Lügen aus der ÖVP berichten, aber das sei nicht sein Zugang. In einer kleinen Gemeinde solle man zusammenarbeiten statt Skandale zu suchen, wo keine seien: „Bitte ändert diese Art von Politik. So kann es nicht weitergehen.“