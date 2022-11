Sicher durch Ort: B41-Sanierung für Schaffung von Geh- und Radweg

Der im Oktober gewählte Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ) hatte es auch via NÖN angekündigt, in der ersten Gemeinderats-Sitzung unter seiner Führung wurde ein Grundsatzbeschluss dazu gefasst: In Bad Großpertholz soll entlang eines großen Teiles der B41-Ortsdurchfahrt ein kombinierter Fuß- und Radweg errichtet werden.

Die Möglichkeit bietet sich wie berichtet an, weil das Land NÖ 2024 die Ortsdurchfahrt sanieren will. Im gleichen Atemzug werden Einbauten und Nebenanlagen erneuert. Im Gemeinderat ging es nun etwa darum, wie der Platz für eine Geh- und Radweg-Kombi erübrigt werden könnte. Grill: Führe der etwa 2,65m breite Streifen an der Schlossseite von der Ortseinfahrt bis vors Gemeindeamt, so müsse der Gehsteig der anderen Straßenseite wohl wegfallen, „wir kämen ansonsten zu nahe zu Anrainern, die jetzt schon eine steile Auffahrt zu bewältigen haben“.

Mehr als 4.000 Fahrzeuge pro Tag

Dank des Grundsatzbeschlusses kann der Geh- und Radweg in die Planungen für das Gesamtprojekt einbezogen werden, die Bauarbeiten für Straße und Nebenanlagen sind laut Bürgermeister für 2024 geplant. Schon 2023 sollen Vorarbeiten anlaufen, letzte Quer-Verrohrungen etwa für Fernwärmeanschlüsse und die Rohrsanierung des Ortsbaches unter der Fahrbahn erfolgen.

Gedanken machen sich die Verantwortlichen auch bereits zur Frage des Verkehrs während der Arbeiten. Die Durchfahrt mit über 4.000 Fahrzeugen pro Tag und stark überdurchschnittlichem Schwerverkehr-Anteil ist ein Nadelöhr, eine Umleitung nur weiträumig etwa über Gerungs möglich.

Hotelprojekt am Aichelberg fix Geschichte, „namenloses Gerinne“ im Fokus

Alle Beschlüsse der ersten Sitzung nach dem Wechsel von Hermann Hahn jun. zu Manfred Grill fielen einstimmig. Auch wurde auf Antrag Hahns der Grundsatzbeschluss hinsichtlich eines Widmungsverfahrens zur Raumordnung mit Vorschlägen für Korrekturen etwa bei Baugründen und Zufahrten gefasst. Auch die Rückwidmung der einst für ein Sommerprogramm mit Hotelanlage gewidmeten Flächen am Aichelberg findet sich im Vorschlag, der nun zur Vorbegutachtung ans Land NÖ geht – die Vision, die einst die Wogen hochgehen hatte lassen, ist somit definitiv Geschichte.

Zukunftsmusik ist indes das, was als „namenloses Gerinne“ in Weikertschlag auf die Tagesordnung gelangt war: Das befinde sich in einem Steilhang auf Privatgrund, wachse sich zunehmend aus, sagt Bürgermeister Grill. Unter Einbeziehung der Hydro Ingenieure soll nun geklärt werden, was es damit konkret auf sich hat – und wer dafür zuständig ist.

