Vor drei Jahren verlegte Harald Vogler seinen Alpaka-Shop in den ehemaligen Kuhstall des Sonnseitn-Hofes. Jetzt wird der Shop abermals verlegt, dazu wurde ein alter Stadel geschleift – hier soll eine für die Besucher leichter erreichbare Verkaufsfläche entstehen. Auch eine Ferienwohnung wird gebaut.

„Wir wollen den Standard unseres Shops erhöhen und den Gästen einen barrierefreien Zugang bieten. Diesen gab es bisher nicht“, erklärt Vogler, der sich vor einigen Jahren auf die Alpakazucht verlegt hat und auch in Weitra sowie in Freistadt eine Alpaka-Boutique mit Kleidung und Produkten aus Alpaka-Wolle führt.

„Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die Arbeit mit den Alpakas so viel Spaß macht und unser Angebot mit den Alpaka-Wanderungen und dem umfangreichen Sortiment in den Shops so einschlägt. Die Nachfrage ist groß, und darauf reagieren wir jetzt“, meint der engagierte Züchter. Mittlerweile tummeln sich am Sonnseitn-Hof in Abschlag 38 Alpakas, vier Alpakababys (Crias) sollen im Sommer zur Welt kommen.

Alpaka-Erlebniswelt ist bereits im Entstehen

Da immer wieder die Anfrage kommt, ob man auf diesem Hof übernachten und Urlaub verbringen könne, setze die Familie Vogler jetzt Schritte dazu. „Über dem neuen Shop entsteht eine Ferienwohnung in Holzriegelbau. Vier Personen können im Appartement, das zu Ostern 2022 fertig sein soll, urlauben. Diese können hier so viel wie möglich ‚Alpaka‘ ausprobieren. Das geht von der Alpakadecke zum Zudecken, bis zu den Alpakawanderungen. Aber auch mit unseren Pferden kann man aktiv sein, wir bieten ja Reitstunden an“, so Vogler. Hier werde auf regionale Wertschöpfung großer Wert gelegt. „Das beginnt schon bei der Butter für das Frühstück vom Bauern und endet beim Fahrradverleih, den wir auch anbieten wollen.“ Wer Interesse an Wanderungen hat, der sollte sich derzeit etwa drei bis vier Wochen vorm Wunschtermin melden, rät Vogler.

Am Bauernhof in Abschlag ist somit eine „Alpaka-Erlebniswelt“ – ähnlich wie im Bärenwald – im Entstehen. Infotafeln in Deutsch und Tschechisch sind installiert, für Kinder steht ein großer Spielplatz bereit, auch die Zwergziegen sind ein Anziehungspunkt. „Wir freuen uns, dass unser Hof als Ausflugstipp auserkoren wurde und mit der NÖ-Card besucht werden kann“, so Vogler, der beim Zubau mit der Firma Winkler aus Engelstein, mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Leyrer+Graf sowie Planer Rudolf Schwingenschlögl zusammenarbeitet.