Die Causa „Rechnungsabschluss 2017“ der Marktgemeinde Bad Großpertholz, die wegen Formalfehlern auf Drängen von „Pertholz Aktiv“-Gemeinderat Hermann Hahn jun. (FPÖ/Unabhängige) zwei Mal vertagt werden hatte müssen, fand nun im vierten Anlauf ihren Abschluss – und zwar nach ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Auflage aller Unterlagen sogar einstimmig.

Friktionsfrei verlief die Sitzung dennoch nicht. Von Hahn und vonseiten der SPÖ kamen Fragen zum Kurhaus. Bei einem Betrieb im 100-Prozent-Eigentum der Gemeinde könne es nicht sein, dass der Gemeinderat nicht am aktuellen Stand sei, beklagte SPÖ-Mandatar Josef Scharinger: „Jeder fragt mich und ich weiß von nichts. So etwas gehört hier in den Sitzungssaal!“ Konkret ging es um die Nachbesetzung des Kurdirektors, nachdem der Posten wie berichtet bereits im März nach nur wenigen Wochen wieder geräumt worden war. Er höre von einem Kandidaten aus Linz, der dem Vernehmen nach stundenweise beschäftigt werden solle, raunte Hahn. Stundenweise gehe gar nicht, mahnte der geschäftsführende SPÖ-Gemeinderat Helmut Leutgeb, „er soll auf seine eigene Verantwortung handeln können“.

Es habe ein Vorstellungsgespräch gegeben, bestätigte Vizebürgermeisterin Martina Sitz (ÖVP), „es ist etwas im Laufen, aber man muss sich einen Kurdirektor erst leisten können“. Stundenweise oder Teilzeit sei jedenfalls kein Thema, beruhigte Sitz.

Kurdirektoren-Wohnung ist wieder zu haben

„Ist die Kurdirektoren-Wohnung eigentlich schon wieder frei?“, fragten „Pertholz-Aktiv“-Gemeinderat Hahn und SPÖ-Mandatar Leutgeb, eigentlich selbst Mitglied im Kurausschuss. ÖVP-Bürgermeister Klaus Tannhäuser und Vizebürgermeisterin Sitz nickten. Die dauerhaft an den Steuerberater des Hauses vermietet gewesene Wohnung soll, wie Hahn einst unter Berufung auf einen Insider behauptet hatte, im März einer der Auslöser für das Zerwürfnis mit dem Kurzzeit-Kurdirektor Franz Gasteiner gewesen sein.

Gemeinde überweist Einrichtung fast 45.000 Euro

Ebenfalls wegen des Kurhauses trug Hahn den ersten Nachtrags-Voranschlag 2018 nicht mit. Der Grund: Die Gemeinde überweist der Einrichtung fast 45.000 Euro. Hintergrund sei, so Bürgermeister Tannhäuser, dass in den Jahren 2010 bis 2014 Glasfaserförderungen für Gemeinde und Kurhaus zugleich eingelangt seien, der Anteil für das Kurhaus jedoch nie weiter gegeben worden sei. Hermann Hahn erschien der Zeitpunkt des aufgedeckten Versäumnisses vor dem Hintergrund der millionenschweren Generalsanierung mysteriös: „Es ist nie jemandem aufgefallen, dass das Geld gar nicht der Gemeinde gehört? Wie ist man dann jetzt draufgekommen?“

Die Förderungen seien ins normale Glasfaser-Budget gelaufen, rechtfertigte sich Tannhäuser, nun sei er über ein dementsprechendes Schreiben gestolpert. Hahn: „Aus 2014?“ Tannhäuser: „Ja.“ Warum das dann nie im Prüfungs-Ausschuss oder seitens des Kurhauses aufgefallen sei, grübelte Hahn, „das hat doch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die glauben, sie kriegen eine Förderung, und dann kommt nichts…“

Er habe langsam den Eindruck, die Gemeinde gehöre zu hundert Prozent dem Kurhaus, kehrte Hermann Hahn den anfänglichen Spruch von SPÖ-Gemeinderat Scharinger um – bevor er dem Nachtrags-Voranschlag als einziger nicht zustimmte.