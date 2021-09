Geldregen in spektakulärer Dimension für die kleine Marktgemeinde Bad Großpertholz: Eine gebürtige Pertholzerin mit Wurzeln in Weikertschlag und letztem Wohnsitz in Wien vermachte die Hälfte ihres Erbes ihrer Heimatgemeinde, aus der Verlassenschaft gingen 425.000 Euro auf das Gemeindekonto ein.

Maria Winkelbauer starb 2019 . privat, Archiv/ml

Sehr viel ist über Maria Winkelbauer, geborene Winter, in ihrer Heimat offenbar nicht bekannt. Am 1. März 1929 geboren, hatte sie es wie viele Menschen ihrer Generation in jungen Jahren durch Weltwirtschaftskrise, Zweiten Weltkrieg und die entbehrungsreiche Zeit des Wiederaufbaus schwer. Das schilderte sie laut Bürgermeister Hermann Hahn (Pertholz-Aktiv) in einem kurzen Brief an die Gemeinde: Ihr Vater Leopold sei beim Waldgut Pfleiderer angestellt gewesen, als Zehnjährige sei sie in den Gutshof Hirschenstein im Joachimstal gezogen, mit 14 habe sie den Abschluss einer einjährigen Volksschule in der Tasche gehabt. Später lebte sie viele Jahre in Wien, baute ein kleines Vermögen auf, ehe sie am 9. Juni 2019 verstarb. Mittlerweile wurde sie am Friedhof Großpertholz bestattet.

Verlassenschaftsverfahren zog sich. Direkte Verwandte gab es keine, wie Hahn schildert: Im Testament setzte die Verstorbene demnach die Marktgemeinde Bad Großpertholz zur Hälfte als Erbin ein, die andere Hälfte sollte an Wiener Tierschutzverein, Caritas und SOS-Kinderdorf gehen. Rechtsanwalt Edmund Kitzler wurde am 8. Jänner 2020 von der nunmehrigen Altbürgermeisterin Martina Sitz für die Gemeinde mit der Abhandlung beauftragt. Noch vor dem politischen Machtwechsel im März 2020 beschloss der Gemeindevorstand die Erhaltung und Pflege des Grabes für 20 Jahre (Winkelbauer hatte zehn Jahre erbeten) – und, dass jeder Begünstigte aus dem Nachlass eine Gedenktafel errichten müsse.

Dass sich das Verfahren bis Sommer 2021 zog, erklärt Bürgermeister Hahn gegenüber der NÖN durch „Unstimmigkeiten mit dem Gerichtskommissär“, zugleich habe die Covid-Situation „die Wohnungsräumung und Realisierung des Vermögens – bestehend aus verschiedenen Pretiosen, Guthaben auf Sparbüchern und Bargeld – samt der erforderlichen Begehungen und Termine“ erschwert. Vorige Woche gingen aber 425.000 Euro bei der Gemeinde ein. Ein zweiter, kleiner Restbetrag kommt laut Hahn noch, der Großteil davon dürfte zur Finanzierung von Gebühren und dem Anwalthonorar aufgewendet werden müssen, sagt der Bürgermeister – der Kitzler explizit dankt: Sein Honorar sei mit 5.000 Euro netto angesichts des Vermögenswertes und des „nicht ganz unerheblichen Aufwandes für das Verfahren ein schönes Entgegenkommen an die Gemeinde“.

Was mit dem Geld geschieht? Hahn will, dass das Erbe sorgsam im Sinne der Verstorbenen eingesetzt wird. Er will mit dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung darüber sprechen und – nach Rücksprache mit dem Finanzreferenten des Landes NÖ – die Bildung einer Rücklage vorschlagen, um das Geld aus der laufenden Gebarung zu nehmen: „Mittel aus dieser Rücklage sollen dann projektspezifisch per Gemeinderatsbeschluss freigegeben werden können.“