Nach dem Friedhof in der Katastralgemeinde Karlstift erhielt auch jener in Bad Großpertholz Urnenwände: Hier wurden zwei Wände mit 18 separaten Urnenkammern für je vier Urnen fertiggestellt. Die Urnenwand in Karlstift mit 15 Urnenkammern (für je vier Urnen) wurde wie berichtet bereits im Dezember errichtet.

Hergestellt und aufgebaut wurden alle Urnenwände von der Firma NaturSteinVergnügen bei Groß Gerungs. Die Gesamtkosten für die Steinmetzarbeiten belaufen sich auf 30.000 Euro brutto. „Die zusätzlich notwendigen Fundamentierungsarbeiten und sonstigen Arbeiten führten unsere Bauhofmitarbeiter durch“, erklärt Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz-Aktiv). Es gebe für Karlstift und auch Bad Großpertholz mehrere Interessenten, eine Urnenkammer in Bad Großpertholz wurde schon vergeben. „Besonders die relativ schlichte, rustikale Optik wurde aus der Bevölkerung sehr positiv erwähnt. Alles in allem sind es sehr schöne und ansprechende Projekte geworden“, meint Hahn.