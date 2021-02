Die Feuerwehr Großpertholz wurde am 4. Februar um 5.50 Uhr alarmiert. Am Ederberg in Richtung Breitenberg mussten die Floriani einen umgestürzten Baum von der Straße beseitigen.

Eineinhalb Stunden später ging die Feuerwehr Waldenstein in Einsatz. Die Alarmierung erfolgte über die Landeswarnzentale. Auf der L8210 in Richtung Großhöbarten lag ebenfalls ein Baum. Sieben Feuerwehrmitglieder räumten hier die Straße.