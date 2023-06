Abenteuerreise in Spitzenschuhen

Auf eine kurzweilige „Abenteuerliche Reise“ entführten die Ballettklassen Gmünd unter der Leitung von Magdalena Panagl und die Ballettgruppe „Petite Pointe“, geleitet von Sabina Kühtreiber aus Waidhofen, die Besucher am 17. und 18. Juni im Kulturhaus Gmünd. Über 100 Tänzerinnen und Tänzer in den Altersgruppen von unter fünf bis 50plus traten in 28 humorvollen und kunstfertigen Szenen auf die Bühne. In Gruppen und bei solistischen Darbietungen zeigten sie ihr Können und ernteten dafür den begeisterten Applaus des Publikums.

Zur Story: Zwei Freundinnen gehen auf Ballonfahrt, geraten in ein Gewitter und stürzen ab. Sie finden sich im Zauberwald der Jahreszeiten wieder, den sie auf Suche nach Hilfe durchwandern und dabei viele verschiedene Tiere und Waldwesen sehen. Nach einer Begegnung mit der Waldkönigin wird alles wieder gut.

Idee seit Herbst entwickelt

Tanz- und Bewegungspädagogin Magdalena Panagl dachte sich die zauberhafte Geschichte aus, führte Regie, besorgte Musikauswahl und -schnitt, choreographierte die Szenen und studierte sie mit den neun Gmünder Ballettgruppen ein. „Schon im Herbst hatte ich die ersten Ideen für die Aufführung. Seit Weihnachten haben wir fleißig geprobt“, sagt sie.

Sabina Kühtreiber zeichnete für Musikauswahl, Choreographien und Einstudierung mit der Tanzgruppe „Petite Pointe" verantwortlich und fertigte die wunderschönen Kostüme an. Die Erwachsenengruppe arbeitet seit langem mit Elfriede Badura aus Waidhofen zusammen. Bruno und Domenic Kühtreiber sowie Andreas Kainz kümmerten sich um Licht und Ton, zahlreiche Mütter um die Betreuung der Kinder hinter der Bühne.

Die Lehrerinnen freuten sich mit ihren Schülern über die beiden gelungenen Aufführungen vor vollem Haus. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, in Begleitung von Vizebürgermeister Hubert Hauer, ließ sich auch dieses Jahr den Ballettabend nicht entgehen.Eine Schnupperstunde für interessierte Kinder ab vier Jahren gibt es nach Schulbeginn, Magdalena Panagl wird ab Herbst von Vanessa Gawol beim Unterrichten unterstützt.