Bange Minuten Zwei in brennender Wohnung eingeschlossene Personen löschten Flammen

Foto: FF Gmünd

Z wei Personen waren am Freitag in einer brennenden Wohnung in der Gmünder Sigismundgasse eingeschlossen. Die Bewohner schafften es aber, die Flammen selbst zu löschen.