Eaton Schrems: Millionen- Ausbau bringt 50 Jobs

Keine Spur von Krise im dritten Coronajahr bei der Eaton Industries (Austria) GmbH in Schrems-Eugenia: Die kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Monate löste ein viele Millionen Euro schweres Investitionspaket mit Um-, Zu- und Neubauten aus. Innerhalb eines Jahres wuchsen die Produktionsmengen um gut 15 Prozent und die Belegschaft um etwa 50 auf 740 Beschäftigte – der Ausbau soll 50 zusätzliche Jobs ermöglichen.

Dass der Weltkonzern mit fast 100.000 Beschäftigten in etwa 300 Produktionsstätten einen massiven Ausbau in einem Hochpreisland freigibt, wertet Thomas Graf als „sehr guten Beweis dafür, dass langfristig auf uns gesetzt wird“. Graf war vor sechs Jahren als Werksleiter nach Schrems gekommen, inzwischen ist der Weinviertler als „Operation Director“ der Division „Power Distribution“ für sechs Werke mit 5.000 Beschäftigten in Serbien, Rumänien, Tschechien und Schrems verantwortlich.

Spatenstich für neue Werkshalle noch heuer

Konkrete Investitionssumme wird von Eaton keine kommuniziert. Graf spricht aber von „weit über zehn Millionen Euro“ alleine für den Standort Schrems, der größter Nutznießer eines freigegebenen Gesamtpaketes mit 93 Positionen in Österreich, Serbien und Rumänien ist. Der Großteil der Gelder fließe beim Hersteller elektromechanischer Komponenten wie Fehlerstrom- bzw. Leitungsschutzschalter in die qualitative und quantitative Vergrößerung des Maschinenparks.

Warum? Schrems habe produktionstechnisch aktuell noch etwas Luft, sei aber nach dem Wachstum der vergangenen Jahre bereits auf sehr hohem Niveau unterwegs, beteuert Graf. Das birgt freilich auch ein gestiegenes Ausfallsrisiko: „Durch die nun genehmigten Maßnahmen wird die Widerstandsfähigkeit erhöht, um auch im Fall von Engpässen eine gute Performance zu gewährleisten.“ Man müsse nicht der billigste Produzent sein, aber der aktivere und der zuverlässigste.

Der Maschinenpark soll bis Ende des Jahres 2023 moderner, schneller, stärker digitalisiert werden und die Produktionskapazität um etwa 30 Prozent steigern. Dafür sollen bestehende Hallen um- und ausgebaut werden, in Richtung der Eichenallee soll – noch am bestehenden Werksgelände – eine etwa 2.000 m² große zusätzliche Halle errichtet werden. Derzeit läuft dazu noch die Konzeptionierung, zumindest der Spatenstich wird noch für heuer ins Auge gefasst. Im Zuge des laufenden Prozesses werden freilich auch bestehende Arbeitsbereiche neu gestaltet.

Und das Vorurteil, wonach Maschinen Jobs vernichten?

Bei Eaton in Schrems trifft das nicht zu, betont Thomas Graf, „Automatisierung hat bei uns etwas Gutes und dient sogar der Standortsicherung.“ Die Maschinen werden nämlich von einem etwa 60-köpfigen Schremser Team im Anlagenbau selbst konstruiert, mechanisch und technisch aufgebaut, programmiert und gewartet. Lediglich einzelne Elemente wie Kunststoff-Spritzanlagen werden zugekauft.

Wird also Geld in einen Ausbau investiert, so sichert das einerseits Jobs im Anlagenteam und schafft andererseits neue Jobs für die Teams rund um die künftigen Anlagen. Bis zum Sommer soll die im Vorjahr um 50 auf nun 740 Beschäftigte gewachsene Belegschaft daher noch um 20 qualifizierte, gut bezahlte Stellen wachsen. „In Summe werden wir um die 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen, wenn die Nachfrage-Entwicklung anhält“, kündigt Graf an.

