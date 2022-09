Ein Häufchen Penny: Bewegung am Supermarkt-Standort Gmünd

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Penny war in den komplett umgebauten früheren Billa gegenüber Billa-Plus (einst Merkur) eingezogen. Jetzt ist der frühere Penny-Markt in der Weitraer Straße ein Häufchen Schutt, soll wie berichtet Platz für den neuen Billa machen.

Dem aktuellen Filialtausch bei der Rewe-Group gingen turbulente Jahre voraus: Im Jahr 2018 war in der Habsburg-Lothringen-Straße gegenüber vom bestehenden Billa-Markt eine abgespeckte Version eines Merkur eröffnet worden. 2021 wurde aus Merkur Billa-Plus. Im Jänner 2022 wurden der NÖN Gerüchte bestätigt, wonach Penny aus der Weitraer Straße in die Emerich-Berger-Straße übersiedeln werde. Am einen Kilometer entfernten bisherigen Penny-Standort entsteht nun ein Billa-Neubau.

