Zugevakuierung an der Franz-Josefs-Bahn in Gmünd .

Für 22 Fahrgäste endete eine Zugfahrt am Nachmittag des 18. August schon vor dem Halt am Gmünder Bahnhof: Weil ein Baum auf Höhe Ulrichsteich in die Oberleitung gefallen war, konnte der Zug nicht weiterfahren und musste evakuiert werden.