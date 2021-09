Drei Jahre, nachdem sich Bioservice Zach als erster Betrieb im Wirtschaftspark Schrems zwischen B2 und Horner Straße angesiedelt hatte, sind hier wieder Bauarbeiten angelaufen: Die Firma Wilhelm-Forst zieht hier im 20. Firmenjahr ihren Sitz aus Nondorf und die Betriebsstätte aus Schwarzenau mit stattlicher Betriebshalle samt Büro zusammen.

Gekauft wurde ein 7.400 m 2 großes Grundstück – mit der Option, das Areal bei späterem Bedarf noch aufzustocken. Auch in den Planungen wurde berücksichtigt, eines Tages eventuell um eine zweite Einstellhalle erweitern zu müssen.

„Wir fahren mit 48 Tonnen. Da müssen die Zufahrt und die Verbindung zur Bundesstraße passen.“ Martin Wilhelm hält den Standort an der B2 für perfekt

Auch der 23 Meter große Tieflader passt zur Gänze in die Halle

Vorgesehen ist eine 985 m 2 große Betriebshalle mit vier Einfahrts- und Ausfahrtstoren, zudem ist rund ums Gebäude eine Zufahrtsstraße geplant. Die bis zu 23 Meter langen Fahrzeuge müssen künftig nicht wenden. In der Halle befinden sich neben einer 555 m 2 großen Werkstatt ein Lager auf zwei Etagen, ein Technikraum, eine 20 Meter lange Montagegrube und eine Hebebühne. Neben drei Spuren in der Werkstatt wird hinter einer Trennwand noch eine Einstellhalle für diverse Maschinen und Fahrzeuge berücksichtigt. An die Halle werden außen ein Waschplatz und ein 163 m 2 großes Bürogebäude angedockt, auch mehrere Parkplätze und eine E-Ladestelle entstehen.

Geheizt wird in der gesamten Halle und im Büro mittels Fußbodenheizung über eine Luftwärmepumpe, die auch durch eine Photovoltaik-Anlage (30 kWp) am Dach gespeist wird.

Die Arbeiten am Fundament haben vorige Woche begonnen. Bis Dezember soll die Halle stehen, damit im Winter der Innenausbau möglich ist und im Frühjahr übersiedelt werden kann. Alle Professionisten kommen aus der Region: Die Firma Stangl wurde für die Bodenaufbereitung engagiert, Leyrer+Graf für Betonarbeiten, Schandl für den Hallenbau, Elk für das Bürogebäude, das RLH Gmünd-Vitis für Installationen, Elektroinstallationen und Heizung. Einen Hallenkran – der Bau ist an der höchsten Stelle neun Meter hoch – errichtet Stundner.

Sieben Jahre in Schwarzenau: Zeit, um weiter zu wachsen

Die Vision eines Neubaus habe schon 2014 bestanden, als der Platz für den Schlägerungs- und Bringungsbetrieb in Nondorf zu klein wurde und er bei der Werkstatt-Suche im Raum Gmünd-Schrems nicht fündig wurde, blickt Geschäftsführer Martin Wilhelm zurück.

Der Schritt sei damals noch zu groß gewesen, zumal sich die Option ergeben hatte, sich beim Lagerhaus in Schwarzenau direkt an der B2 einzumieten. Vier Jahre später schuf das Lagerhaus auch die Räumlichkeiten für ein Büro. „Wir wurden immer voll unterstützt, das Verhältnis ist sehr gut“, dankt Wilhelm. Jetzt wurde aber auch hier der Platz zu klein, die „Wilhelm Martin Forstunternehmen GmbH“ ist auf ein zehnköpfiges Team mit umfassendem Maschinen- und Fuhrpark gewachsen. Dazu drängte der Wunsch, doch wieder näher an den Wohnort der Familie in Nondorf zu rücken.

Areal im Wirtschaftspark genau richtig für den Bedarf

15 Kilometer weiter westlich von Schwarzenau wurde wieder an der B2 im Wirtschaftspark Schrems der perfekte Platz für eine fixe Bleibe gefunden. Weil hier in 13 Jahren nur eine Betriebsstätte errichtet wurde, kann das Firmenareal exakt nach dem Flächenbedarf gestaltet werden.

Warum das wichtig ist? „Wir fahren mit 48 Tonnen, wenn wir voll beladen sind. Da müssen Zufahrt und Verbindung zur Bundesstraße passen, die Straßen sollten eben sein“, sagt Martin Wilhelm. Der Tieflader ist in voller Länge 23 Meter lang, wird auch in dem Zustand ganz in die künftige Halle passen. Wichtig sei auch gewesen, dass am Grundstück selbst Platz zum Rangieren berücksichtigt werden kann.

Die Investitionskosten will Wilhelm nicht nennen, aber: Er habe großes Glück gehabt, weil die Details zum Bau schon im Jänner bzw. Februar fixiert waren – einige Elemente sind bereits geliefert, die Preisexplosion im Lauf des Jahres trifft die Waldviertler Forstprofis wenig.

Zwei Mitarbeiter „per sofort“ gesucht

Inklusive dem Chef haben mittlerweile zehn Menschen in dem 2002 gegründeten Unternehmen Arbeit. Zwei weitere könnte er per sofort einstellen, sagt Martin Wilhelm: einen Forwarderfahrer und einen Bau- bzw. Landmaschinenmechaniker, „gerne auch einen Meister. Ein Mechaniker ist derzeit allerdings wirklich schwer zu finden, obwohl wir deutlich über dem Kollektivvertrag zahlen.“

E-Auto als neueste Anschaffung

Der Betrieb ist auf die Schlägerung und Bringung von Holz in praktisch jedem Gelände spezialisiert, verrichtet auch händische Arbeit mit Seilwinden und Baumabtragungen, agiert als Transport-Unternehmen für Forst-, Bau- und Landmaschinen. Außer in Vorarlberg und Tirol wurden schon überall in Österreich Aufträge erfüllt. Unter den Kunden sind neben großen Forstbetrieben auch etliche Private, sagt Wilhelm: „Wir begutachten einen Wald gemeinsam mit dem Kunden, stellen bei Interesse den Kontakt zu einem Sägewerk her und begleiten ein Projekt bis zum Schluss. Der Kunde muss sich in der Abwicklung um nichts kümmern.“

Im großen Maschinenpark stehen drei Harvester, drei Forwarder, zwei Forsttraktoren, ein Forstseilschlepper, etliche Seilwinden und ein Lkw mit Tieflader sowie Holzaufleger, mit dem Fällgreifer werden Wege von kleinen Bäumen und Sträuchern „freigezwickt“. Für den Mechaniker und ausgebildeten Forstfacharbeiter zahlt sich da der Betrieb einer eigenen Werkstatt aus, „90 Prozent der Reparaturen erledigen wir selbst“. Für kleine Besorgungen wurde ein smarter E-Pkw angeschafft. „Für Kurzstrecken ist er in Verbindung mit der PV-Anlage und der Ladestelle am Parkplatz ideal“, sagt Gattin und Co-Geschäftsführerin Sabine Wilhelm.