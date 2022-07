Gmünd: Radnetz gewachsen, Schulgassen-Baustelle über Schulstart hinaus

Werbung

Mehrere Fliegen mit einer Klappe sind geschlagen, seit die Stadt Gmünd in den vergangenen Tagen einige weitere Meter Radweg bekommen hat: In der Schremser Straße kommen nun Radfahrer sicherer von der Stadtgrenze in Richtung Zentrum, zugleich ist der jahrelang viel diskutierte Kreuzungsbereich mit der Schögglgasse entschärft.

Radler kommen aus Hoheneich nun über den erneuerten Radweg in der „Hütherkurve“ am neu errichteten Geh- und Radweg bis zur Fußgänger-Querung im Kreuzungsbereich Schögglgasse, wo die Schremser Straße baulich nun enger wurde. Autofahrer müssen hier runter vom Gas, der Tempobolzerei in der Stadteinfahrt wurde also nach Fahrbahnteilern bei der Tankstelle und bei der Firma Baumann ein weiterer Riegel vorgeschoben, nachdem jahrelang um mehr Sicherheit für Schulkinder gerungen worden war. Die Kids müssen am Weg zur Bushaltestelle die Schremser Straße queren.

Seit der Asphaltierung am vorigen Freitag queren hier auch Radler die Fahrbahn, rollen auf einem weiteren neuen Stück Geh- und Radweg bis zu einem Linksabzweiger in Richtung SV-Sportplatz, von wo es zu Gym, Mittel- und Volksschule, Bahnhof und Einkaufsmeile geht. „Die Baustelle ist gut gelaufen. Jetzt geht es noch um Markierungen, Verkehrstafeln oder um die Befüllung der neu geschaffenen Grün-Inseln“, blickt Stadtbaudirektor Michael Prinz nach vorne. Die Straßenmeisterei Schrems übernahm die Arbeiten, durch die auch einige Längsparkplätze in der Straße wegfielen. Die Stadt Gmünd trägt die Materialkosten von etwa 22.000 Euro.

Lösungssuche für Schulgasse

Die Schulgasse, in die die Radler aus dem neuen Weg in der Schremser Straße eigentlich jetzt biegen, ist derzeit allerdings im Bereich zwischen Czadekgasse und Gymnasiumstraße wegen der unausweichlichen, etwa 450.000 Euro teuren Generalsanierung gesperrt.

Für Anrainer, Schüler, Eltern und Lehrer hat Baudirektor Prinz dazu eine Hiobsbotschaft: „Die Bauarbeiten werden vor dem Schulbeginn vermutlich nicht abgeschlossen sein können. Es wird für die ersten Schultage eine alternative Verkehrslösung brauchen.“ Als Ursache nennt er eine kurzfristig deutlich gestiegene Zahl an privaten Hausanschlüssen für die im Zuge der Arbeiten mitverlegte Fernwärmeleitung. „Fernwärme-Installationen sind relativ aufwendig und komplex und dauern dementsprechend lange, dazu kamen offenbar teils Lieferschwierigkeiten“, erklärt Prinz.

Die Arbeiten für Kanal- und Wasserleitungen laufen, zusätzlich werden neben Fernwärme unter anderem Kabel für die Ortsbeleuchtung und eine Hochspannungsleitung für Netz NÖ verlegt, ehe es an den Oberbau und die Neugestaltung der Fahrbahn geht.

Blick in die Neustadt

Jetzt schon vorm Straßenbau steht indes die Generalsanierung des Lainsitzweges unterhalb des Schubertplatzes. Die Sanierung des Teilstückes zwischen Conrathstraße und Dr.-Karl-Renner-Straße in der Stiftergasse soll wie angekündigt im Herbst geschehen.

