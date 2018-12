Fünf Jahre, nachdem die Schremserin Bianca Hahnl im ehemaligen Juweliergeschäft Bruckner in Gmünd als Quereinsteigerin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hatte, schließt sie spätestens im Jänner ihren „BB1-Fashionstore“ in der Bahnhofstraße 6. Grund dafür ist absolut nicht die Geschäftslage, wie sie der NÖN sagt.

NOEN

Das Gegenteil sei der Fall, betont Hahnl: „Ich hatte Glück. Ich hatte einen Top-Standort im Zentrum als perfekte Ergänzung zum Kaufhaus Ruzicka, hatte mit Chilli eine Marke, die im oberen Waldviertel sonst nicht zu bekommen war, und hatte nur nette Kundinnen, die auch aus den Nachbarbezirken kamen – und zu denen sich ein persönlicher Kontakt aufbaute.“

Am Ende hatte sie aber doch Pech

Chilli informierte sie kurzfristig über die Einstellung der Produktion. Hahnl hatte aber, wie sie beteuert, fast ausschließlich Damenmode von genau dieser Marke. „Ich bin voll und ganz hinter Chilli gestanden. Die Damen liebten Chilli, was man auch an den Reaktionen im Abverkauf merkt. Die Kundinnen trauern…“, sagt die Selfmade-Unternehmerin.

Hahnl hatte den Shop 2013 als faszinierte Chilli-Kundin komplett neu als Damenboutique aufgebaut und später um eine Herrenabteilung ausgebaut. Sie habe lange nach einer alternativen, vom restlichen Angebot am Markt losgelösten Marke Ausschau gehalten, aber nichts ähnlich Einmaliges gefunden. „Ich mache es aber entweder ganz oder gar nicht. Daher habe ich mich schweren Herzens für den Rückzug entschlossen.“ Einen Job im öffentlichen Dienst hat sie bereits in der Tasche.