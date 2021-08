Ortsdurchfahrt Alt-Nagelberg: Jetzt wird asphaltiert .

Die Baustelle entlang der L62-Ortsdurchfahrt in Alt-Nagelberg beschäftigt weiterhin: Aktuell wird das erste Teilstück asphaltiert, der Abschnitt zwischen der Ortseinfahrt (von Brand kommend) bis zur Kreuzung der Hauptstraße mit der Bergstraße ist aufgrund der Arbeiten gesperrt. Das sorgte für Diskussionen in Internet-Foren. Hauptargument: Was ist, wenn Einsatzfahrzeuge zufahren müssen?