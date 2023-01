Oberst Bachner will Kaserne zu Bundessimulationszentrum machen

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Reinhard Bachner, seit 2017 Garnisonskommandant in der Kuenringer Kaserne, wurde zum Oberst befördert. Somit gibt es in dieser Kaserne mit dem Kommandanten des Führungssimulators Oberst Franz Zwettler gleich zwei Offiziere mit diesem Rang.

Reinhard Bachner (50) kam 2012 mit dem Führungssimulator in die Weitraer Kaserne. Damit wurde der Kasernenstandort aufgewertet, Schließungsgerüchte verstummten. Bachner gehört seit seinem Grundwehrdienst 1992 dem Bundesheer an und hat 1997 die Militärakademie abgeschlossen. Er und sein Team konnten zahlreiche nationale und auch internationale Übungen am Führungssimulator organisieren (die NÖN berichtete mehrfach).

Der frischgebackene Oberst absolvierte zahlreiche Auslandseinsätze, führte bei zahlreichen Katastropheneinsätzen, etwa beim Hochwasser 2006, das Kommando in den betroffenen Waldviertler Regionen.

Die Ernennung zum Oberst durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fand in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien statt. Bachner, der mit Gattin und den beiden Töchtern in Peygarten-Ottenstein wohnt und dort im Gemeinderat tätig ist, will weiterhin in der Kuenringer Kaserne bleiben. „Ich will gemeinsam mit Oberst Franz Zwettler und Major Georg Stiedl den FüSim-Standort Weitra zu einem Bundessimulationszentrum erweitern“, sagt er.

