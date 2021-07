Erst spielte sie einige Lieder solo, später mit Lukas Knöfler am Schlagzeug und Florian Weiss an der E-Gitarre und am Piano. „Lange Zeit habe ich mir gewünscht, wieder einmal mit Band meine Songs live präsentieren zu dürfen“, strahlte Gudrun Liemberger vor Freude.

Ein weiterer hochkarätiger Musiker und gebürtiger Weitraer gesellte sich hinzu: Thomas Faulhammer spielte nicht nur Sopran- und Tenorsaxofon, sondern auch Flöte und Piano. Das Publikum war begeistert von den Musikern und der professionellen Organisation der „Werk-Stadt-Weitra“. „Perfektes Wetter, fantastische Musik, tolles Publikum und die einzigartige Location auf dem Rathausplatz — das war das bislang bestbesuchte Klapp:ing“, freute sich Organisator Walter Riess.