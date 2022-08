Kultur & Genuss am Hausschachen mit den Comedian Vocalists

Werbung

Die Gruppe besteht seit 25 Jahren, einige kennen einander schon seit 40 Jahren als ehemalige Zwettler Sängerknaben. Musikalisch haben sich die Sänger nach dem Vorbild der „Comedian Harmonists“ den Liedern der 1920er und 30er Jahre verschrieben und bringen ihr Programm mit enormem stimmlichen und komödiantischen Einsatz. Die per Selbstdefinition „heißeste Boygroup des Waldviertels“ nahm das Publikum in Weitra mit auf eine Reise von Russland über Ägypten und Spanien nach dem Motto „in jedem Städtchen ein Mädchen“ – wobei spitzbübisch so nebenbei ein paarmal erwähnt wurde, dass einer von ihnen „noch zu haben“ sei.

Das musikalische Repertoire reichte von „Ich wollt ich wär ein Huhn“, „Das ist die Liebe der Matrosen“ natürlich zu „Der kleine grüne Kaktus“. „Ganz zufällig“ ausgewählte Damen aus dem Publikum durften sich bei „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ und „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ über Blumenüberreichungen freuen. Nach dem Motto „Wenn ich vergnügt bin muss ich singen“ entstand unter den Sängern mit dieser Musik eine Freundschaft für immer - „Ein Freund, ein guter Freund“. Die begeisterten Gäste erklatschten sich drei Zugaben, verabschiedet haben sich die Comedian Vocalists mit einem besinnlichen Waldviertler Volkslied.

Für Ton- und Lichttechnik war Helmut Hersch verantwortlich. Kulinarisch wurden die Gäste vom Küchenteam Hausschachen mit Aperitif, Gruß aus der Küche und 3-Gänge-Menü verwöhnt.

So lassen sich Sommerabende genießen - bei wunderbarem Wetter und mit schöner Aussicht auf den Hausschachenteich.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.