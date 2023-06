Feuerwehr: Premiere für Damengruppe Harbach-Wultschau

„Alles ist reibungslos über die Bühne gegangen, nur die letzte Partie hat der Regen erwischt“, berichtet Kommandant Dominik Pesendorfer. Die Siegerehrung wurde am Abend wetterbedingt in den Feststadl, wo am Wochenende das Feuerwehrfest über die Bühne ging, verlegt. „Leider ist es nicht mehr selbstverständlich, dass jede Feuerwehr auch eine Bewerbsgruppe hat. Diese werden leider immer weniger“, so Weitras Abschnittskommandant Herbert Schagginger.

Für die Bewerbsgruppe Heinrichs 1 waren diese Bewerbe besonders erfolgreich. Nachdem im Vorjahr bereits der Heilige-Florian-Wanderpreis in Silber nach dem dreimaligen Gewinn geholt werden konnte, kam nun auch Bronze dazu. Der Löschangriff gelang in 49,4 Sekunden fehlerfrei. In Silber hieß es nach fehlerfreien 53,04 Sekunden „Wasser Marsch“ – Platz eins in beiden Bewerben!

Erstmals am Start. Erstmals ging die Damen-Bewerbsgruppe Harbach-Wultschau bei einem Wettbewerb an den Start. Im Herbst wurde sie gegründet, im Winter starteten die neun Damen, die seit ihrem 15. Lebensjahr den Feuerwehren Harbach und Wultschau angehören, mit dem Training. „Es ist gar nicht so einfach, Zeit zum Üben zu finden. Aber wir haben es geschafft und sind stolz auf unsere Leistung“, sind sie sich einig. Sie bekamen den meisten Applaus der Zuschauer und holten den Sieg in der Damenwertung. 2024 wollen sie auch im Bewerb Silber und auch beim Bezirks- und Landesbewerb antreten.

Die Ergebnisse im Überblick: Bronze ohne Alterspunkte: 1. Heinrichs 1 (450 Punkte); 2. Großwolfgers 3 (431); 3. Langfeld (428); 4. St. Wolfgang (427); 5. Großpertholz (410); mit Alterspunkten: 1. Großwolfgers 2 (463); 2. Wultschau 2 (449); 3. Heinrichs 2 (449). Silber ohne Alterspunkte: 1. Heinrichs 1 (446); 2. Langfeld (430); 3. Großpertholz (421); 4. Großwolfgers 3 (391); mit Alterspunkten: 1. Großwolfgers 2 (448); 2. Wultschau 2 (432). Bronze ohne Alterspunkte (verschiedene Wehren): 1. Hoheneich (416); 2. Damen Wultschau-Harbach (410) Bronze ohne Alterspunkte-Gäste: 1. Albrechts 1 (462); 2. Schandachen 2 (456); 3. Waldenstein (452); 4. Hörmanns (429); 5. Albrechts 2 (402); Silber ohne AP-Gäste: 1. Albrechts 1 (443); 2. Schandachen 2 (430); 3. Hörmanns (429); 4. Waldenstein (407)

In der Festhalle heizte nach der Siegerehrung die Gruppe „Starlight“ den Besuchern ein. Am Sonntag wurde zum Frühschoppen und dem gemütlichen Festausklang geladen.

Die Siegerehrung der Feuerwehr-Abschnittsleistungsbewerbe in Unserfrau wurde wetterbedingt in die Festhalle verlegt. Im Bild die Ehrengäste mit den erfolgreichen Gruppenkommandanten der Bewerbsgruppen. Foto: Karin Pollak