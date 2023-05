Spital und St. Wolfgang erhielten Defibrillatoren

Mit den neuen Standorten in Spital und St. Wolfgang steht nun in beiden Ortschaften ein Defibrillator für die Lebensrettung zur Verfügung. Diese sind jeweils direkt außen am Feuerwehrhaus in einem wetterfesten Gehäuse angebracht, stehen somit rund um die Uhr für Notfälle zur Verfügung.

Die Geräte der neuesten Generation vom Type Lifepak CR2 wurden über die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Weitra angeschafft und von der Stadtgemeinde Weitra finanziert. „In den kommenden Jahren sollen sukzessive weitere neuralgische Punkte und Ortschaften mit Defis ausgestattet werden. Damit wird die Sicherheit der Bevölkerung wesentlich erhöht“, sagt Bürgermeister Patrick Layr dazu.

Über die Feuerwehren der Ortschaften werden für die Bevölkerung Schulungen zur Anwendung der Laiendefibrillatoren organisiert, um für den Ernstfall optimal gerüstet zu sein. „Da zählt jeder Moment! Es freut uns sehr, dass die Anschaffung der beiden Defibrillatoren für die Katastralgemeinden Spital und St. Wolfgang möglich war. Sie sind nun direkt vor den Feuerwehrhäusern, für jedermann verfügbar, angebracht“, erklären Bürgermeister Layr und Stadtrat Franz Haumer.

Freuen sich über den Defi, der in Spital installiert wurde: Patrick Layr, Franz Haumer, Bernadette Grünstäudl-Göll, Lukas Ambros und Manuel Steininger. Foto: Stadtgemeinde Weitra

